Italien Erste Regierungschefin Italiens: Giorgia Meloni erhält Auftrag zur Regierungsbildung Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat der Wahlsiegerin Giorgia Meloni den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung gegeben. Die neue Regierungschefin ernannte sogleich eine ganze Reihe von Ministerinnen und Minister. Meloni wird damit die erste Regierungschefin Italiens.

Italiens Staatschef Sergio Mattarella Keystone

Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat der rechtsradikalen Politikerin Giorgia Meloni den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Das teilte ein Sprecher des Quirinalspalastes am Freitagabend in Rom mit. Die Parteichefin der Fratelli d’Italia habe den Auftrag angenommen und ihre Ministerliste vorgelegt. Ihre Vereidigung und die des Kabinetts im Palast sei für Samstagvormittag (10.00 Uhr) angesetzt. Meloni wird damit die erste Regierungschefin Italiens.

Am Vormittag war Meloni zusammen mit den Partei- und Fraktionschefs der konservativen Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega im Präsidentenpalast zu Beratungen gewesen. Im Anschluss erklärte sie umringt von Forza-Italia-Gründer Silvio Berlusconi und Lega-Chef Matteo Salvini, dass das Rechtsbündnis bereit sei und so schnell wie möglich vorankommen wolle. Die Fratelli gewannen die Wahl Ende September und haben seitdem mit der Forza Italia, der Lega und der Splitterpartei Noi Moderati die absolute Mehrheit in den beiden Parlamentskammern. (dpa)