Am Mittwoch waren italienische Einsatzkräfte damit beschäftigt, das Wrack des verunglückten Party-Boots auf dem Lago Maggiore zu bergen. Mit speziellen Ballons wurde das gesunkene Boot aus rund 15 Metern Tiefe an die Wasseroberfläche befördert. Beim Unglück am Pfingstsonntag kamen vier Personen ums Leben.