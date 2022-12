Iran Vergöttertes Führungspersonal, verbündet mit Saddam und Trump: Wer sind Irans Oppositionelle? Wer stünde bereit, wenn das Mullah-Regime gestürzt würde? Am besten im Ausland vernetzt ist die Organisation der Volksmudschaheddin. Es gibt nur ein Problem.

Im Ausland hofiert, im Iran verhasst: Maryam Rajavi, auf dem Bild während eines Besuchs in Genf 2013 beim damaligen Stadtpräsidenten Remy Pagani.

Als Politiker im italienischen Senat kürzlich eine führende Stimme aus der iranischen Opposition hören wollten, fiel ihre Wahl auf Maryam Rajavi. In einem blauen Kostüm mit passendem Kopftuch sprach die 69-Jährige per Video zu den Senatoren und sagte, das Regime in Teheran habe seine «Endphase» erreicht. Rajavis Gruppe, die Organisation der Volksmudschaheddin (MEK), stehe als demokratische Alternative nach einem Sturz der Mullahs zur Verfügung, sagte Rajavi.

Die Einladung des italienischen Parlaments schlug Wellen über das Land. Iranische Aktivisten und Experten waren entrüstet über den Auftritt der oppositionellen Iranerin. Aus ihrer Sicht wird Rajavis MEK zu Unrecht von westlichen Politikern hofiert.

Monarchisten und Sozialisten: Die zersplitterte iranische Opposition

Die Protestwelle im Iran nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im September hat sich zur schwersten Krise in der Geschichte der Islamischen Republik entwickelt. Demonstranten trotzen der Gewalt des Unterdrückungsapparats und fordern das Ende des Mullah-Regimes. Am Wochenende liessen die Behörden die international bekannte Schauspielerin Taraneh Alidoosti festnehmen, die sich mit der Protestbewegung solidarisiert hatte.

Jetzt auch verhaftet wegen ihrer Solidarität mit den Protesten: die iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti, bekannt aus Filmen wie «The Salesman». Joel Ryan / AP

Bisher gibt es weder eine zentrale Führung der Demonstranten noch ein klares politisches Programm für die Zukunft des Iran. Die Opposition innerhalb und ausserhalb des Landes ist zersplittert und reicht von Linkssozialisten bis zu Monarchisten, die den Schah wiederhaben wollen.

Die MEK ist eine der wenigen Gruppen, die im Ausland einen Namen haben und gut vernetzt sind – das heisst aber nicht, dass sie als Vertreterin der iranischen Regimegegner anerkannt wird. Im Gegenteil. «Die MEK wird von den Iranern verachtet», sagte Arash Azizi, Iran-Experte und Oppositionsaktivist in den USA, unserer Zeitung. «Wenn es eine Sache gibt, auf die sich wahrscheinlich alle Iraner einigen können, dann ist es der Hass auf die MEK.»

Das war nicht immer so. Die Volksmudschaheddin entstanden in den 1960er-Jahren als linke Studentengruppe. Sie kämpften gegen den Schah und beteiligten sich am Sturz der Monarchie 1979, waren aber auch Todfeinde der islamistischen Extremisten um Ajatollah Ruhollah Khomeini. «Der Verfolgungsdruck gegen die Gruppe war hoch, viele ihrer Mitglieder wurden hingerichtet», sagte der türkische Iran-Experte Arif Keskin dieser Zeitung.

Die MEK-Führung verbündete sich daraufhin mit dem irakischen Diktator Saddam Hussein, der von 1980 bis 1988 Krieg gegen den Iran führte, und verlegte ihren Sitz in den Irak. Viele Iraner sahen dies als Verrat am eigenen Land. Die einst breite Basis der Organisation aus Hunderttausenden Unterstützern im Iran bröckelte; heute liegt die Mitgliedschaft nur noch bei einigen tausend. Das iranische Regime betrachtet die MEK als Terrororganisation, die viele Iraner auf dem Gewissen habe.

Im Exil habe die MEK über die Jahre an Einfluss im Iran verloren, so Experte Keskin. Im westlichen Ausland dagegen konnte sich die Gruppe als führende Gegnerin der Islamischen Republik etablieren, obwohl sie vorübergehend auch von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wurde. Unterstützung erhielt die MEK unter anderem von John Bolton, von 2018 bis 2019 Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump. An einer MEK-Grossveranstaltung bei Paris im Jahr 2018 nahm Trumps Anwalt Rudy Giuliani teil.

Nicht nur die USA und italienische Senatspolitiker legen Wert auf Kontakte zu der Organisation. Die Volksmudschaheddin unterhält ihr Hauptquartier in Frankreich. Im November sprach MEK-Chefin Rajavi mit britischen Parlamentsabgeordneten, Anfang dieses Jahres soll sie sich nach mit einer früheren deutschen Bundestagspräsidentin getroffen haben.

Sektenhafte Züge bei der Verehrung des Führungspersonals

Wo westliche Politiker wichtige Ansprechpartner der iranischen Opposition ausgemacht haben wollen, sehen Experten eine Gruppe, die Rajavi vergöttert. Die MEK sei ein «korrupter Kult mit null Legitimität im Iran», sagt der kanadische Nahost-Experte Thomas Juneau. Verehrung für die Familie Rajavi sei eine tragende Säule der MEK-Ideologie, stellte die Denkfabrik Council on Foreign Relations fest.

Maryam Rajavis Mann Massoud wird seit 2003 vermisst und ist vermutlich tot; trotzdem würden die beiden in der Organisation verehrt, «als ob sie übermenschliche Fähigkeiten hätten», so Azizi, der eingangs erwähnte Experte. MEK-Mitglieder würden gezwungen, sich von ihren Ehepartnern scheiden zu lassen, «sodass die einzige Ehe in der Organisation die der zwei Anführer Maryam und Massoud Rajavi ist». Die MEK liess eine Bitte unserer Zeitung um Stellungnahme unbeantwortet.

Ob Kult oder nicht: Seit Beginn der Protestwelle im September versucht die Volksmudschaheddin, sich im Iran neue Geltung zu verschaffen. So genannte Widerstandseinheiten der Organisation sollen sich am Aufstand gegen das Regime beteiligen und lokale Protestaktionen und Cyberangriffe auf Regierungsstellen organisieren. Für die Gruppe gehe es darum, mit Hilfe der Proteste die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verlorene Unterstützung im Iran wieder aufzubauen, sagt Iran-Experte Keskin: «Das ist eine neue Chance für sie.»