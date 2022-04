Interview Ukraine-Krieg Selenski-Berater warnt: «Putin wird Nato-Länder angreifen» Serhij Leschtschenko warnt vor Putins Unberechenbarkeit und erklärt, was ihn an den Selfie-Trips westlicher Politiker nach Kiew stört.

Was Putin als Nächstes plane, könne niemand wissen. Er sei schlicht kein rationaler Mensch, sagt Selenski-Berater Serhji Leschtschenko. Getty

Serhij Leschtschenko, 41, ist mitten drin, wenn in Kiew in diesen kriegerischen Tagen politische Entscheide gefällt werden. Der einstige Journalist und Parlamentarier berät den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski seit dessen Präsidentschaftswahlkampf 2019. Als Journalist legte sich Leschtschenko unter anderem mit dem Weissen Haus von Donald Trump an, als er die politisch heiklen Aktivitäten des inzwischen rechtskräftig verurteilten Trump-Beraters Paul Manafort publik machte. Als Selenski-Berater befasst er sich nun tagein tagaus mit dem Trump-Intimus Wladimir Putin.

Russland droht mit Angriffen auf Kiewer «Entscheidungszentren». Es bedroht also Sie ganz persönlich: Was ist Ihre Reaktion darauf?

Serhij Leschtschenko: Russland ist eine Geisel seiner eigenen Fehlentscheidungen. Russland hat grosse Fehler gemacht, als es diesen Krieg begann und sich stark verkalkuliert. Sie haben nicht verstanden, was die Ukraine ist. Sie glauben noch immer an die längst vergangene Realität aus den Zeiten des Kalten Krieges.

Serhji Leschtschenko (zweiter von rechts) berät sich regelmässig mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (zweiter von links). ZVG

Putin behauptet, die Ukraine existiere gar nicht und er müsse einen historischen Fehler ausmerzen. Lässt sich mit so jemandem denn überhaupt diskutieren?

Unsere Armee «diskutiert» das derzeit. Und genau das zeigt, dass Putin völlig falsche Berechnungen anstellt.

Wladimir Putin wünscht sich die Sowjetunion ganz offen zurück.

Putin wirkt noch genau wie zu jener Zeit, als er als Agent des Geheimdienstes KGB in Dresden lebte: stolz auf sein Mutterland und dessen Einfluss und Herr über deutsches Gebiet. Er beschreibt die Tage, als die deutsche Mauer fiel, in seinen Memoiren. Er sass in seinem Büro in Dresden und Demonstranten kamen an das Tor, um sich Zugang zu Informationen über die Aktivitäten auf deutschem Boden zu verschaffen. Putin öffnete die Tür und drohte, die Demonstranten zu erschiessen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein einziger Mensch hunderte von Demonstranten stoppen könnte. Aber das ist es, was er gesagt hat. Er hat sich wie ein Despot verhalten. Am Ende kamen die Demonstranten nicht in das Büro. Sie kehrten um. Das hat Putin das Selbstvertrauen gegeben, sich genau so zu verhalten, wie er sich jetzt verhält.

Russlands Aussenminister Sergei Lawrow meinte, eine diplomatische Lösung in der Ukraine sei noch möglich. Sehen Sie das auch so?

Ich halte es für richtig, den Willen für eine friedliche Lösung zu zeigen. Und wir tun unser Bestes. Aber der Ball liegt nicht bei uns. Wir sind bereit, die Neutralität mit bestimmten Sicherheitsgarantien zu akzeptieren. Einfache Zusicherungen reichen uns aber nicht, solche kriegten wir schon im Budapester Memorandum (Anm. der Redaktion: 1994 erhielt die Ukraine im Gegenzug zur Aufgabe ihres beträchtlichen Atomwaffenarsenals weitreichende Sicherheitsgarantien zugestanden). Wir wollen Garantien. Wir sind bereit, über einen Sonderstatus für die Krim und die vor dem Krieg besetzten Gebiete zu diskutieren. Wir sind allerdings nicht bereit, die im Zuge dieses Krieges besetzten Gebiete an Russland zu übergeben. Aber eben. Auf unsere Angebote erhalten wir keine Rückmeldung.

Es gibt also keinen ernsthaften Dialog derzeit?

Es gibt einen Dialog auf der Ebene von Arbeitsgruppen. Aber nur auf technischer Ebene.

Serhji Leschtschenko: Ex-Journalist und seit 2019 Selenski-Berater. ZVG

Ihren Wunsch auf die Nato-Mitgliedschaft lässt die Ukraine fallen?

Wir sind bereit, im Austausch für echte Garantien ein neutraler Staat zu sein.

Eine bewaffnet neutraler Staat oder eine unbewaffneter neutraler Staat?

Die Ukraine muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Die einzige Person, die befugt ist dazu zu sprechen, ist allerdings der Präsident. Und der ist bereit zu reden. Aber Putin verweigert ein Treffen mit Wolodimir Selenski schon seit mehr als einem Jahr.

Wie gross ist die Gefahr einer internationalen, vielleicht globalen Eskalation?

Putins Ziel ist es nicht nur, die Ukraine von der Landkarte zu tilgen, sondern die globale Ordnung zu zerstören. Er wird Nato-Länder angreifen. Ganz einfach um zu zeigen, dass die globalen Institutionen schwach sind – und nicht wert, respektiert zu werden. Polen und andere Nachbarländer sollten von dem, was in der Ukraine passiert, gewarnt sein. Es geht auch um sie.

Derzeit gerät Moldawien in den Sog dieses Krieges. Weissrussland ist bereits mitten drin. Lawrow spricht von einem möglichen «Dritten Weltkrieg». Das ist also mehr als ein Bluff?

Ich kenne die Definition des Begriffs «Weltkrieg» nicht. Für uns ist das primär ein Krieg, der auf unserem Territorium stattfindet. Das Wort «mir», das Lawrow bei seiner Drohung verwendet hat, hat im Russischen zwei Bedeutungen: «Friede» und «Welt», Das wäre dann also ein Frieden/Welt-Krieg.

Sie sagen also, das ist eine reale Gefahr?

Das lässt sich nicht ausschliessen. Ich versuche, Putin von einem rationalen Standpunkt aus zu beurteilen. Von diesem Standpunkt aus gesehen hätte Putin diesen Krieg nie begonnen. Er hats dann trotzdem gemacht und einen friedlichen Nachbarstaat angegriffen. Ich kann nicht vorhersagen, was er als Nächstes tun wird. Sein Kalkül erschliesst sich nicht für rationale Menschen.

Eine Säule in diesem Krieg sind Sanktionen. Sind die derzeit geltenden Sanktionen denn ausreichend?

Nein. Die Sanktionen lassen Putin weiter Geld für diesen Krieg sammeln: Geld der europäischen Steuerzahler. Das bedeutet, dass jeder hier einen Teil der Verantwortung trägt.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres war gerade in Moskau und in Kiew zu Besuch. Kann die UNO zum schnellen Ende dieses Krieges beitragen?

Das werden wir nach diesem Krieg sehen. Dieser Krieg ist eine gewisse Chance für Institutionen wie die UNO zu zeigen, ob sie lebendig sind oder im Koma liegen.

Ist ein Sieg der Ukraine denn realistisch?

Von einem Sieg zu sprechen, wenn so viele Menschen sterben, so viel Zerstörung angerichtet wird und Menschen auf der Flucht sind, ist surreal. Aber: Der Gewinner ist derjenige, der seine Ziele erreicht. Unser Ziel ist es, auf unserem Territorium zu bleiben. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass eine Nation, die als Verlierer galt, stark sein kann.

Die Anzahl westlicher Politikerinnen und Entscheidungsträger, die wieder nach Kiew reisen, nimmt zu. Was bringen diese Besuche?

Wir werden die Seite respektieren, die diesen blutigen Krieg beendet. Und es gibt eine Menge Vermittler. Wenn irgendein Land diese Rolle übernehmen will, soll es sie übernehmen. Was uns nicht gefällt: Es wird sehr populär, in die Ukraine zu reisen, um ein Selfie zu machen. Wir sind auf der Suche nach Freunden, die eine Mission haben. Menschen, die mit dem Ziel kommen, ganz konkrete zu helfen. Wir haben eine Menge Besucher und wir respektieren sie alle. Sie alle haben eine Reise auf sich genommen: neun Stunden mit dem Zug nach Kiew. Das ist viel Zeit, um sich eine Frage zu stellen: Warum mache ich das? Und die Antwort ist: Weil die Ukraine derzeit keinen Flughafen hat, auf dem ein ziviles Flugzeug landen kann. Das liegt daran, dass unser Gebiet bombardiert wurde. Und als wir um Hilfe baten, haben wir die Hilfsbereitschaft überschätzt. Wir haben damit gerechnet, dass der Luftraum gesperrt wird, oder wir Flugzeuge bekommen. Beides ist bis jetzt nicht passiert.