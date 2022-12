Interview «Kooperative Neutralität»: Lettlands Präsident wünscht sich die Schweiz näher an der Nato Der lettische Staatspräsident Egils Levits setzt Hoffnungen in Ignazio Cassis’ «kooperatives» Verständnis von Neutralität. Und er sagt im CH-Media-Interview, warum Putin nicht durch Stärke, sondern bloss durch Schwäche provoziert werde.

Lettlands Präsident Egils Levits beim Interview mit CH-Media-Redaktor Patrik Müller in Davos. Marcel Giger

Noch nicht einmal zwei Monate sind vergangen, seit Lettlands Präsident Egils Levits (66) die Schweiz besuchte. Doch inzwischen ist einiges passiert: Finnland und Schweden wollen der Nato beitreten, und der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis schöpfte den Begriff der «kooperativen Neutralität». Levits stimmen beide Entwicklungen hoffnungsvoll.

Lettland trat 2004 der Nato bei, nun sollen Finnland und Schweden folgen. Was bedeutet diese Erweiterung?

Egils Levits: Sie bringt mehr Sicherheit in Europa, denn die Allianz wird insgesamt gestärkt. Es stossen zwei wichtige Länder zu den bisherigen 30 Staaten dazu, die über ein eigenes militärisches Potenzial verfügen. Finnland grenzt wie Lettland direkt an Russland. Die Nato ist eine Verteidigungsunion, und diesen Auftrag kann sie mit den zwei neuen Mitgliedern noch besser erfüllen.

Während Finnland und Schweden ihre Neutralität aufgeben, bleiben die Schweiz und Österreich bündnisfrei. Würden Sie es begrüssen, wenn die beiden Länder näher an die Nato heranrücken oder gar beitreten würden?

Das zu entscheiden, liegt an der Schweiz und an Österreich. Ich würde begrüssen, wenn sie enger mit der Nato zusammenarbeiten würden. Bundespräsident Ignazio Cassis hat in seiner Rede am WEF gesagt, der Begriff der Neutralität sei nicht statisch. Sie entwickle sich und passe sich der veränderten internationalen Situation an.

Cassis sprach von kooperativer Neutralität.

Ja, er beschrieb eine Neutralität, welche die Zusammenarbeit mit Partnern zulässt - das ist naheliegenderweise die Nato. Wenn in diesem neuen Verständnis der Neutralität die Schweiz enger an die Nato rückt, wäre das zu begrüssen.

Egils Levits mit Bundespräsident Ignazio Cassis in Lugano, beim Schweiz-Besuch des lettischen Präsidenten. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE

Was hat sich für Lettland geändert, seit Ihr Land der Nato beigetreten ist?

Die Sicherheit hat sich verbessert. Wir wissen, dass wir auf die Solidarität der anderen 29 Nato-Mitgliedsländer zählen können. Lettland seinerseits ist ebenfalls solidarisch, wenn eines der anderen Mitgliedsländer bedroht ist.

Wie sicher fühlt sich Ihre Bevölkerung, trotz Nato-Schutz, angesichts der nähe zu Russland und der Unberechenbarkeit Putins?

Seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist noch klarer geworden, wie wertvoll unsere Nato-Mitgliedschaft ist.

Aber Putin hat die Ost-Erweiterung der Nato stets als Provokation aufgefasst. Birgt das nicht auch Risiken?

Wenn etwas Putin provoziert, dann ist es die Schwäche, nicht die Stärke seiner Nachbarn. Zeigt die Nato Schwäche oder Unentschlossenheit, fasst dies Putin als «Einladung» auf, militärische «Operationen» durchzuführen, wie er dann sagt. Darum ist klar: Es braucht starke militärische Kapazitäten, um Putin die richtigen Signale zu geben. Die Invasion in die Ukraine hat gezeigt, dass es nicht funktioniert, wenn der Westen glaubt, zögerlich zu sein mit der Absicht, Putin dadurch nicht zu provozieren. Das bewirkte das Gegenteil. Europa braucht den politischen Willen, sich zu verteidigen.