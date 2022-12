Interview Kolumbiens Vizepräsidentin im Interview: «Während ich hier rede, kämpfen meine Leute um ihr Leben» Francia Márquez ist die erste afrokolumbianische Vizepräsidentin ihres Landes. Im Gespräch mit «CH Media» erzählt sie, welche Rolle die Schweiz bei den Friedensverhandlungen mit der Guerilla und der Drogenpolitik Kolumbiens spielen soll.

Kämpft für Bürgerrechte und die Umwelt: Francia Márquez, die Vizepräsidentin von Kolumbien, in der permanenten Mission ihres Landes in Genf. Yoshiko Kusno / Yoshiko Kusano

Während mehr als 50 Jahre herrschte in Kolumbien Bürgerkrieg zwischen linken Rebellen, rechten Paramilitärs und der Armee. Bis die Regierung im Jahr 2016 mit der grössten Rebellengruppe Farc ein Friedensabkommen abschloss, kosteten die Konflikte rund 220’000 Menschen das Leben.

Nachdem die Farc aufgelöst wurde, nahm die marxistisch-leninistische Guerillaorganisation ELN ihren Platz ein – ihr gehören etwa 5000 Kämpfer an. Aktuell befindet sich die Regierung in Friedensgesprächen mit der Organisation.

In der Ständigen Mission Kolumbiens, etwas ausserhalb des Genfer Stadtzentrums, trifft die Vizepräsidentin Francia Márquez zum exklusiven Interview mit «CH Media» ein. Die 41-Jährige trägt ein gelbes Shirt und einen schwarzen Blazer. Vor dem Gespräch klingelt ihr Handy. Sie ist aufgewühlt – schlechte Nachrichten aus der Heimat. In Kolumbien Politik zu machen ist, wie wir erfahren sollten, ein heikles Unterfangen.

Im November startete die kolumbianische Regierung Friedensverhandlungen mit der Guerillaorganisation Nationale Befreiungsarmee (ELN). Wie ist es, mit Guerillas zu verhandeln?

Francia Marquez: Wir versuchen, unserem Land den Frieden zurückzubringen. Es geht darum, Gemeinschaften wie meiner eigenen, die sich in einer humanitären Krise befinden, zu helfen. Ich weiss, was es heisst, zwischen bewaffneten Konflikten zu leben, während Kriege aufzuwachsen. Es ist also mehr als nur eine Verhandlung mit bewaffneten Gruppen. Es ist eine Vision, den Opfern, den Gemeinschaften die Ruhe wiederzubringen. Das ist für mich das wichtigste.

Wie sieht dieser Plan konkret aus?

Wir bestätigen zunächst unsere Verpflichtung, das bereits unter der vorletzten Regierung von Präsidenten Juan Manuel Santos Calderón unterzeichneten Friedensabkommen weiter umzusetzen. Aus diesem Grund werden die bewaffneten Akteure miteinbezogen. Das Abkommen wurde von der letzten Regierung in Stücke gerissen. Es wurden nicht angemessen umgesetzt, was zum Verlust vieler Menschenleben führte. Es wurde ein absurder bewaffneter Konflikt aufrechterhalten, der nicht hätte sein sollen.

Auch viele Jugendliche, die zuvor Opfer von solchen Konflikten waren, werden später durch dieselben Gruppen rekrutiert, die sie aus ihren ländlichen Gegenden vertrieben haben. Dank der Gespräche mit den Beteiligten, konnten wir bereits in einer grösseren Stadt Anfang Dezember einen seit Jahrzehnten andauernden Konflikt lösen.

Francia Marquez setzt sich seit Jahren für Gleichberechtigung ein. Ernesto Guzman / EPA

Die Schweiz wurde eingeladen, die Friedensverhandlungen zu begleiten. Was erwartet die kolumbianische Regierung von der Schweiz?

Die Schweiz war schon immer ein Garant des Friedens und wir hoffen, dass sie und die EU uns bei der Implementierung der Vereinbarung mit der ELN unterstützen. Die USA und Mexiko haben sich beispielsweise bereits dazu bereit erklärt. Ich glaube, es reicht nicht, nur unterstützender Beobachter zu sein. Auch die wirtschaftliche Unterstützung des Friedens ist notwendig, gar essenziell.

Beispielsweise für einen neuen Ansatz in der Drogenpolitik. Die Europäische Union und die Schweiz können dabei helfen, die Definition des neuen Ansatzes zu stützen. Wir werden die aktuellen Konflikte nicht mit den heutigen Regeln bekämpfen können. Unter der aktuellen Drogenpolitik werden Menschen inhaftiert und vertrieben. Die Drogen sind aber immer noch unter den Menschen, der Handel ist noch immer intakt.

Am Ende des Tages können wir viel über Politik für den Frieden reden. Wenn wir die finanziellen Mittel nicht haben, die Ideen umzusetzen, werden wir zu kurz kommen. Auf die finanzielle Unterstützung der Schweiz und Europas zählen zu können, ist daher entscheidend.

Wie stellen Sie sich diese neue Drogenpolitik vor?

Wir müssen wirtschaftliche Alternativen für den Kokainhandel schaffen. Vor allem Bauern, Afrokolumbianerinnen und Afrokolumbianer sowie die indigene Bevölkerung müssen dabei unterstützt werden.

Die Entkriminalisierung des Konsums von Cocablättern und Marihuana sowie deren Produktion wäre ein erster Schritt. Beispielsweise durch die Umwandlung in eine Produktion für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Bei diesem Prozess müssen zwingend auch die Menschenrechte im Mittelpunkt stehen.

Welche Rolle spielt da die Schweiz konkret?

Wir wollen uns beispielsweise darauf konzentrieren, den Konsum psychoaktiver Substanzen als Problem der öffentlichen Gesundheit zu behandeln und nicht als eines der Kriminalität, wie es in unserem Land der Fall ist.

Dieser Ansatz soll zur Deeskalation des bewaffneten Konflikts beitragen. In diesem Bestreben erwarten wir viel von Europa und der Schweiz. Wir sind froh, dass sie Teil dieser zweiten Phase sind.

Die Guerillagruppierung Farc ist seit 2016 offiziell aufgelöst, aber es gibt immer noch einzelne paramilitärische Gruppen, die tief in der Gesellschaft verankert sind. Wie mächtig sind sie noch?

Wir können nicht leugnen, dass sich viele dieser Gruppierungen dank politischer Unterstützung aus gewissen Sektoren aufrechterhalten können. Die Beseitigung der Politik aus bewaffneten Konflikten ist also auch Teil der Herausforderung, Frieden zu erreichen.

Die USA haben mit Kamala Harris ebenfalls eine Vizepräsidentin mit einer sozialen Agenda. Seit ihrer Wahl ist von Harris aber nicht mehr viel zu hören. Wie wollen Sie verhindern, dass es Ihnen genauso ergeht?

Es ist nicht einfach, zu regieren. Noch weniger, für uns Schwarze – und noch weniger, wenn man eine Frau ist. Aber ich bin fest überzeugt von dem, was ich als Vizepräsidentin an der Seite des Präsidenten Gustavo Petro erreichen will: soziale Gerechtigkeit. Glücklicherweise verfolgt der Präsident dieselben Ziele, sodass sich unsere Agenden gut ergänzen.

Dennoch gibt es in diesem Streben nach Veränderung in Kolumbien Hindernisse. Zum Beispiel aufgrund der Struktur des Staates selbst, die nicht auf uns zugeschnitten ist. Manchmal auch wegen der Bürokratie, die es uns nicht erlaubt, schnell voranzukommen – trotz allem denke ich aber, dass wir Fortschritte gemacht haben und auch weiter Fortschritte machen werden.

Sie wurden dieses Jahr von der «Financial Times» in die Liste der 25 einflussreichsten Frauen der Welt aufgenommen. Welches Gewicht hat eine solche Anerkennung? Wie setzen Sie Ihren Einfluss ein?

Ich träume von einer Gesellschaft, die nicht rassistisch ist, die Frauen nicht unterdrückt. Eine, die die Welt, welche sie ernährt, nicht zerstört. Wenn wir uns heute nicht darum kümmern, verdammen wir die nächste Generation.

Ich erhebe meine Stimme, damit sich Menschen dessen bewusst werden. Nicht für Anerkennung. Die erhielt ich, weil andere meine Meinung schätzen und anerkennen.

Zwar wurde ich ausgezeichnet, gewürdigt wird in Wahrheit aber ein enormer kollektiver Kampf. Der hat nicht einmal durch mich angefangen. Er startete mit anderen Frauen, die ihre Stimme erhoben, sodass ich heute hier sein kann. Die Auszeichnung der «Financial Times» ist vor allem auch eine Anerkennung für die Frauen von Lateinamerika. Ich war die einzige Latina, die in diesem Ranking gewürdigt wurde.

Kolumbien ist ein Land, das sich seit Jahrzehnten im Konflikt befindet. Auch Sie mussten wegen bewaffneter Konflikte Ihre Heimat verlassen. Wie schwer ist es, in einem solchen Umfeld Politik zu machen?

Es ist schwer, Aktivistin zu sein. Es ist schwer, Politikerin zu sein. Direkt vor diesem Gespräch wurde ich angerufen. In meinem Land ist es zwei Uhr am Morgen. Ich wurde über eine Konfrontation zwischen bewaffneten Akteuren in meiner Heimatgemeinde informiert. Während ich also hier rede, kämpfen meine Leute dort inmitten eines bewaffneten Konflikts also um ihr Leben. Das ist die Wahrheit. Das ist es, was wir verändern müssen.

In die Schweiz sind Sie aber aus einem anderen Grund gereist. Warum genau?

Seit über 20 Jahren haben mehrere Staatsoberhäupter auf der Gründung des permanenten Forums für Afrodeszendenz bei der UNO bestanden. Gestern durfte ich dieses eröffnen, das ist historisch.

Worum geht es dabei?

Das Forum eröffnet viele Möglichkeiten. Während des Anlasses haben die Vertreter aus afrikanischen Ländern und von afrikanischstämmigen Bevölkerungsgruppen ihre Sorgen betreffend systematischen Rassismus geäussert. Millionen von Menschen weltweit sind davon betroffen. Die Politik muss Massnahmen ausarbeiten, die das Leben von historisch diskriminierter Bevölkerung positiv beeinflussen.

Zum Beispiel?

Ein Beispiel sind historische Reparationszahlungen. 2024 endet die internationale Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung der Vereinten Nationen. Die war wichtig aber die nötigen Veränderungen konnten noch nicht gemacht werden. Noch heute spüren afrikanischstämmige und indigene Völker weltweit die Folgen der Kolonialzeit und der damit verbundenen Sklaverei. Über historische Reparationszahlungen zu sprechen, ist also der Weg zu gleichberechtigtem Leben. Nur wenn wir den Rassismus in den verschiedenen Ländern anerkennen, können wir die Gleichberechtigung vorantreiben.

In der Schweiz sind sie schon oft Gast gewesen. Wie gefällt Ihnen das Land?

Sehr gut. Ich liebe die Schweizer Schokolade, vor allem die weisse. Wohl wirklich die beste Schokolade der Welt. Aber wir haben den besten Kakao der Welt, es gibt da also Beziehungen zu knüpfen. (lacht)