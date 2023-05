Challenge League Das ist der Neue: Markus Mahler soll Präsident des FC Aarau werden – und mit ihm kommt auch ein neuer Verwaltungsrat

Die Spitze des FC Aarau wird an der nächsten GV am 12. Juni wie erwartet runderneuert. Markus Mahler aus Reitnau wird als neuer Präsident zur Wahl vorgeschlagen. Und fünf neue Verwaltungsräte sollen umsetzen, was sich der FC Aarau unter «optimierte Arbeitsweise und erhöhte Effektivität» vorstellt.