Paris Bizarrer Streit um eine Sehenswürdigkeit: Wieso Frankreichs Linke Sacré-Cœur hasst Die Stadt Paris erklärt die weltberühmte Kirche Sacré-Cœur auf dem Montmartre-Hügel zu einem historischen Monument – und erntet anderthalb Jahrhunderte nach dem Bau einen Ausbruch politischer Leidenschaften.

Alle, die schon mal in Paris waren, kennen ihn: Blickfang Sacré-Cœur ... Bild: Adobe Stock

Marmorweiss strahlt sie über Paris, unübersehbar auf ihrem Hochsitz des Montmartre-Hügels, unverwechselbar mit ihren vier römisch-byzantinischen Kuppeln. Die Basilika Sacré-Cœur (Herz Jesu) ist ein Wahrzeichen vom Kaliber des Eiffelturms; jährlich zieht sie elf Millionen Touristinnen und Touristen an, am zweitmeisten aller Pariser Monumente.

Einzelne mögen den Bau nicht und schnöden über das «stillose Zuckerbäckerwerk». Aber alle müssen einräumen, dass die Aussicht von ihrer Esplanade über die Dächer der Lichterstadt atemberaubend ist.

Nüchtern gespart

So scheint es nur normal, dass die von 1873 bis 1923 erbaute Grosskirche wie 50'000 andere Gebäude in Frankreich endlich unter Denkmalschutz kommt. Der Stadtrat von Paris hat dies Mitte Oktober ganz pragmatisch entschieden: So steigen die Zuwendungen des Staates an den Unterhalt von 20 auf 40 Prozent.

... und Aussichtspunkt. Bild: Getty Images

Die linke Ratshälfte läuft aber seither Sturm dagegen. Die Kirche sei ein reaktionäres Protzwerk gegen die Pariser Kommune, sagte die Abgeordnete Danielle Simonnet von der Partei der «Unbeugsamen». Ihr Parteichef Jean-Luc Mélenchon auf Twitter brachte die Dinge via Twitter auf den Punkt: «Dieser Bau verherrlicht den Mord an 32'000 füsilierten Kommunarden.»

Gemeuchelte Geiseln

Es stimmt zwar, der Volksaufstand der Pariser Kommune war im Mai 1871 von der Versailler Armee blutig niedergeschlagen worden. Die Kommunarden – deren Todesopfer heute eher auf 6500 bis 10'000 geschätzt werden – brachten aber selber viele Kirchenleute um, darunter ihre wichtigste Geisel, den Pariser Erzbischof Georges Darboy. Zum Gedenken daran begann zwei Jahre später auf Drängen royalistischer Katholiken der Bau von Sacré-Cœur. Die Arbeiten sollten fast ein halbes Jahrhundert dauern.

Die Versailler Truppen übten blutige Rache an den besiegten Kommunarden und richteten Tausende hin. Bild: Wikicommons

Was weniger bekannt ist: Die ersten Pläne für die Kirche datieren von Januar 1871, also aus einer Zeit vor der Kommune. Sacré-Cœur sollte ursprünglich an ein noch wichtigeres Geschichtsereignis erinnern – die Französische Revolution von 1789, die dem Klerus einen hohen Blutzoll abverlangt hatte. Zahllose Kirchenleute kamen unter die Guillotine, und der Aufstand der königs- und kirchentreuen Vendée gegen die revolutionär-laizistische Staatsgewalt forderte über 100'000 Opfer.

Zuvor hatten aber auch die Kommunarden viele Symbole der bürgerlichen Ordnung zerstört und den Erzbischof von Paris exekutiert. Bild: Wikicommons

Nicht von ungefähr lautet die zentrale Inschrift unter der grössten Sacré-Cœur-Kuppel: «Gallia poenitens» – das «büssende Frankreich». Die zwei Wörtchen machen die Basilika zu einem Erinnerungsort für die Opfer der antiklerikalen Verfolgung.

Beerdigte Revolution?

Anders die Anhänger der Revolution und ihrer Menschenrechtserklärung. Sylvie Braibant, Vorsteherin des Vereines der (heute noch 2500) «Freunde der Kommune», sieht in dem Marmorbau ein Symbol für den «Kampf zwischen dem reaktionären und dem revolutionären Frankreich». Die Entscheidung des Pariser Stadtrates, das Kirchenhaus als Denkmal anzuerkennen, bedeute nichts anderes als «die Beerdigung der Revolution» von 1871, aber auch jener von 1789.

Von überall sichtbar in Paris. Bild: Getty Images

Deshalb verabscheut die französische Linke Sacré-Cœur bis heute. Die Kirche ist für sie ein Schandmal auf einem Hügel, der stolz ist auf seine aufmüpfige Tradition und Mentalität. Auf Montmartre hatte das «petit peuple», das kleine Volk, gelebt; von dort war der Aufstand der Kommune ausgegangen.

Mehr als ein Postkartenbild

Der Historiker Paul Chopelin räumt in der katholischen Zeitung «La Croix» ein, Sacré-Cœur sei «nicht bloss ein Postkartensujet, sondern ein Monument des Bürgerkrieges». Er ruft dazu auf, die beiden Seiten sollten «nicht alten Hass kultivieren, sondern versuchen, den schrecklichen Verlauf zu analysieren».

Auf dem Anstieg zum Montmartre. Bild: Getty Images

Der Aufruf verhallt ungehört. Die Französische Revolution liegt weit über zwei Jahrhunderte zurück, die Pariser Kommune mehr als 150 Jahre. Doch Sacré-Cœur polarisiert bis heute, obschon der Monumentalbau längst zum Stadtbild gehört, für Touristen gar zu ihrem romantischen Bild.

Die Kommunistische Partei gibt hingegen nicht auf: Sie appelliert an Kulturministerin Rima Abdul-Malak, Sacré-Cœur den Denkmalschutz von Staats wegen zu verweigern. Ihr Vorgesetzter, Präsident Emmanuel Macron, dürfte sich dem Beschluss des Pariser Stadtrates allerdings kaum widersetzen.