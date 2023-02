Frau nur knapp verfehlt: Felsbrocken kracht in Wohnhaus

Eine Überwachungskamera in einem Haus auf Hawaii hat gefilmt, wie ein massiver Felsbrocken in das Haus einer Familie donnerte. Der Stein verfehlte eine Frau im Wohnzimmer nur um Haaresbreite und richtete beträchtlichen Sachschaden an.