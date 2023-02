Der 34-jährige Mustafa Avci war nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion elf Tage lang verschüttet. Nachdem er am Donnerstag geborgen werden konnte, kam es am Freitag zu einer emotionalen Wiedervereinigung: Im Krankenhaus konnte er seine Frau und seine Tochter in die Arme schliessen, die in der Nacht des Bebens zur Welt gekommen war.