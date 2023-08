Häusliche Gewalt Frau mehr als 10 Jahre gefangen gehalten und misshandelt: Deutscher in Frankreich festgenommen In Frankreich nahe der deutschen Grenze wurde ein Mann festgenommen, der eine Frau seit mehr als zehn Jahren gegen ihren Willen gefangen gehalten und misshandelt haben soll.

Nahe des Saarlands ist in Frankreich ein Deutscher festgenommen worden, der verdächtigt wird, seine Frau gefangen gehalten und gefoltert zu haben. Der Mann Mitte 50 wurde am Montagmorgen in Forbach festgenommen und kam in Polizeigewahrsam, wie eine Sprecherin der französischen Polizei sagte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der mutmassliche Täter soll seine Frau seit 2011 misshandelt haben. Symbolbild: Cyano66 / iStockphoto

Der französische Sender BFMTV berichtete, die Frau habe am Wochenende mit einem entwendeten Telefon Sicherheitskräfte in Deutschland alarmiert. Dem Bericht zufolge gab die Deutsche an, seit 2011 von ihrem Mann festgehalten und misshandelt worden zu sein. Die Polizei habe die Frau bei dem Einsatz am Montag nackt in einem verschlossenen Zimmer gefunden. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)