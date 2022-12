Grossbritannien Queen Elizabeth II. (96†): Eine Jahrhundertfigur, aber stets schweigsam und gewissenhaft Königin Elisabeth II ist tot. Sie führte die längste Regentschaft in der Geschichte der britischen Monarchie und nahm in diesen 70 Jahren Einfluss auf das Weltgeschehen wie keine andere Königin, kein anderer König unserer Zeit. Unser Nachruf.

Elizabeth II war nicht nur die bekannteste, sondern zweifellos auch die einflussreichste und respektierteste Monarchin des 20. und 21. Jahrhunderts. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral gestorben. Kirsty O'connor/AP

Auf dem Londoner Königsthron sass Elizabeth II, die jetzt im Alter von 96 Jahren (geboren am 21. April 1926) gestorben ist, so lang wie niemand vor ihr: Im September 2015 hatte sie die 63 Regentschaftsjahre ihrer Ururgrossmutter Victoria (1837-1901) übertroffen. Unzweifelhaft stellt ihr Tod also eine tiefe Zäsur und eine Bewährungsprobe dar für das keineswegs einige, von Brexitfolgen und Spaltungsbestrebungen gebeutelte Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Nordirland.

Ein historischer Moment ist es aber auch für die 14 selbstständigen Staaten, deren Oberhaupt die Königin im fernen London bis zuletzt blieb, als Chefin des Commonwealth, als Symbol des Zusammenhalts zwischen dem Mutterland und den früheren britischen Kolonien. Nicht zuletzt an der Reaktion der Menschen in Neuseeland, Kanada und Jamaika wird sich ablesen lassen, ob die Verbindung noch auf anderem Fundament ruht als auf dem Respekt vor der Lebensleistung der Verstorbenen.

Den empfinden auch viele Menschen im Rest der Welt, vorneweg die zahlreichen Fans des britischen Königshauses und Bewunderer von «Elizabeth der Pflichtbewussten», wie der Historiker Andrew Roberts schon vor Jahren zutreffend schrieb.

Mai 1935: Die Prinzessin winkt vom Balkon des Buckingham-Palasts, beobachtet von ihren Grosseltern. AP

Gestorben ist ein Kind der 1920er-Jahre, eine Veteranin des Zweiten Weltkriegs, in dem die damalige Prinzessin als Automechanikerin Dienst leistete, eine in der Vorstellung vom Gottesgnadentum aufgewachsene Repräsentantin der Erb-Monarchie, die diese zutiefst anachronistische Institution irgendwie plausibel machte – durch Pflichtgefühl, eisernes Festhalten an Regeln, blitzschnelle Anpassung an neue gesellschaftliche Realität und vor allem äusserste Diskretion.

Gewiss blieb die Königin gehüllt in den schützenden Mantel des instinktiven Respekts der Briten für das Königshaus, zuletzt auch beschützt durch die Anerkennung für ihre mehr als sieben Jahrzehnte im Amt. Aber sie hatte sich diese unangefochtene Stellung erarbeitet. Während vermeintliche und echte Prominenz auf sozialen Netzwerken ihr Innerstes nach aussen kehrten, das Prekariat in Vormittags-Talkshows seine Sexprobleme erörterte und selbst Thronfolger Charles in tiefsinnigen TV-Gesprächen um Verständnis für seine Existenz warb, kam aus dem Buckingham-Palast nichts als Schweigen.

Weitgereist und Grossbritanniens beste Diplomatin

Audienzen mit zwölf Premierministern und drei -ministerinnen, aber nie ein indiskretes Wort; Zehntausende offizieller Termine mit dem immergleichen Smalltalk; Staatsbesuche in Nah und Fern. Zwei bleiben aus jüngerer Zeit in Erinnerung: 2011 besiegelte Elizabeth II die Aussöhnung mit der jahrhundertelang unterdrückten Nachbarinsel Irland. Brillant inszenierte kleine Gesten – ein paar Worte auf Gälisch hier, ein Kleid mit dem irischen Shamrock-Kleeblatt dort – machten den ersten Besuch eines englischen Monarchen in 100 Jahren zum glänzenden Erfolg.

Historisch: Die Queen reist 2011 als erste britische Monarchin zu einem Besuch in die Republik Irland. In Dublin wird sie von Präsidentin Mary McAleese begrüsst. EPA/JOHN STILLWELL

Ähnliches geschah 2015 auf der letzten von fünf Visiten beim früheren Kriegsgegner Deutschland. Vor dem Frankfurter Römer, auf dem Pariser Platz in Berlin eroberten Elizabeth und ihr Prinzgemahl Philip die Herzen der Deutschen.

Perfekte Vorbereitung und Durchführung solcher Missionen stimmten mit der Amtsauffassung einer Frau überein, die gewissenhaft die «königliche Republik» (Historiker David Starkey) repräsentierte und das Staatswohl ganz selbstverständlich als obersten Massstab anerkannte. Als einer ihrer Lieblingsprediger vor Jahr und Tag seinen Ruhestand ankündigte, antwortete sie: «Sie können das. Ich kann das nicht.»

Damit beschrieb die gläubige Christin aus ihrer Sicht eine Selbstverständlichkeit, schliesslich lebte in der erwachsenen, älter und alt gewordenen Frau jenes Trauma der Monarchie weiter, das sie als Mädchen im Krisenjahr 1936 miterlebt hatte.

Diszipliniert bis zum Äussersten

Eine weitere Disziplinlosigkeit à la Edward VIII, der damals zugunsten seiner Geliebten Wallis Simpson auf den Thron verzichtete, durfte es nicht geben. Dementsprechend skeptisch blickte Elizabeth auf ihren ältesten Sohn und Thronfolger Charles, auf dessen private Verirrungen und immer wieder kontroverse öffentliche Wortmeldungen.

Nur einmal, in einem lang zurückliegenden TV-Porträt, gab die Queen ein wenig Einblick in ihre Gedankenwelt. Da redete die Pferdeliebhaberin und Rennstallbesitzerin über sich selbst beinahe wie über eines ihrer Pferde: «Man kann viel erreichen, wenn man ordentlich geschult worden ist – und ich hoffe, ich bin ordentlich geschult.»

Elizabeth kommt am 21. April 1926 zur Welt. Am Tag der Taufe posiert die Familie für ein Foto: Elizabeth' Grosseltern (links), die Königinmutter und Vater Albert (rechts), der spätere König George VI. AP

Als Elizabeth Alexandra Mary am 21. April 1926 zur Welt kam, galt die Erstgeborene des Herzogs Albert von York und seiner Gattin Elizabeth - 1930 kam die Schwester Margaret Rose hinzu - sofort als Hoffnungsträgerin der Monarchie. Ihre PR-affine Mutter pflegte dieses Image sorgfältig. Offiziell Thronfolgerin wurde die Zehnjährige 1936, nachdem ihr widerstrebender Vater seinem Bruder als George VI auf den Thron folgte. Aus jenen Jahren stammt die hübsche Geschichte eines Dialogs mit dem damaligen Erzbischof von Canterbury, dem höchsten Geistlichen der anglikanischen Staatskirche, deren weltliches Oberhaupt die Prinzessin einmal werden würde.

Gefragt, ob sie mit dem Würdenträger einen Spaziergang machen wolle, erwiderte Elizabeth: «Sehr gern. Aber ich will nicht über Gott reden, über den weiss ich schon alles.»

Glückliche Jahre auf Malta, einsam nach dem Tod Philips

Ebenso selbstsicher suchte sich die Heranwachsende einen Partner fürs Leben. Als 13-Jährige war sie kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erstmals dem damals 18-Jährigen Marinekadetten Philip aus dem deutsch-griechischen Adelshaus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg begegnet. Beide blieben in Kontakt, und trotz mancher Bedenken gegen den mittellosen Aristokraten setzte die Prinzessin die Heirat im November 1947 durch. Auf Thronfolger Charles (1948) folgten die weiteren Kinder Anne (1950), Andrew (1960) und Edward (1964).

Zwei offenbar besonders glückliche Jahre verlebte das junge Paar auf Malta, wohin der Marineoffizier Philip 1949 kommandiert worden war. Später soll es mehrfach gekriselt haben in der königlichen Ehe, Philip wurden immer wieder Affären nachgesagt. An der gegenseitig gezeigten Loyalität änderte sich nichts. Bis ins hohe Alter absolvierte der Herzog von Edinburgh Auftritte mit seiner Frau, immer ein, zwei Schritte hinter ihr. Als der knapp 100-Jährige im April 2021 starb, ging das Bild vom Trauergottesdienst um die Welt: Wegen der Covid-Pandemie musste die Witwe einsam und isoliert auf der Kirchenbank sitzen.

Beim Trauergottesdienst musste Queen Elizabeth II einsam und isoliert auf der Kirchenbank sitzen. April, 2021/Jonathan Brady / AP

Für ihre Kinder habe sich die Königin deutlich weniger interessiert als für ihre Pferde und Hunde, so kolportierten es Insider immer wieder. Charles beschwerte sich sogar öffentlich über die emotionale Distanziertheit beider Eltern. In der Königsfamilie herrschte allzu oft, was der Queen-Biograph Thomas Kielinger treffend «Das Schweigen der Windsors» genannt hat. Während die Medien bis in die 1960er-Jahre hinein das Image einer heilen Familie kolportierten, liessen sie später keine Gelegenheit aus, auf die privaten Probleme der Royals hinzuweisen.

Das schreckliche Jahr 1992

Das kulminierte im von Elizabeth selbst als «annus horribilis» bezeichneten Jahr 1992: Der Trennung von Andrew und seiner Frau Sarah folgte die Scheidung Annes von ihrem ersten Mann Mark Phillips sowie gegen Jahresende die Trennung des Thronfolgers und seiner Gattin Diana. Als im November ein Grossfeuer Schloss Windsor stark beschädigte und die Regierung zunächst den Wiederaufbau finanzieren wollte, gerieten die Finanzen der Queen ins öffentliche Gerede.

Ein Jahr zum Vergessen: In einer Rede am 24. November 1992 bezeichnet die Queen das zu Ende gehende Jahr als «annus horribilis» ("Schreckensjahr"). EPA

Ab 1993 musste sie deshalb Einkommensteuer bezahlen und eine Kürzung der staatlichen Zuschüsse hinnehmen, was 20 Jahre später durch eine grosszügige Regelung der Regierung von David Cameron ausgeglichen wurde.

Dieser zwölfte ihrer Premierminister, Jahrgang 1966, war in den Siebzigerjahren ein Schulkamerad ihres Sohnes Edward gewesen, die derzeitige Bewohnerin der Downing Street Nummer Zehn, Elizabeth Truss, gehört als Jahrgang 1975 beinahe schon zur Enkelgeneration. Hingegen stand Elizabeths erster Regierungschef Winston Churchill (Jahrgang 1874) im Herbst seiner politischen Karriere, als König George VI im Februar 1952 starb.

Die Nachricht vom Krebstod des geliebten Vaters ereilte die damit über Nacht zur Königin aufgerückte 25-Jährige auf einer Kenia-Reise mit Philip. «Sie wurde Königin auf dem Hochsitz eines Baumes, während sie Nashörnern beim Trinken zusah», notierte der Politiker und berühmte Tagebuchschreiber Harold Nicolson in London, wohin die frischgebackene Monarchin umgehend zurückkehrte.

Das zweite elisabethanische Zeitalter

Der rhetorisch brillante Kriegspremier Churchill rief damals in monarchistischer Begeisterung «das zweite elisabethanische Zeitalter» aus, die Hälfte der Briten hielt ihre Regentschaft für gottgewollt. «Königin von Gottes Gnaden» steht bis heute auf jeder britischen Münze, aber die Devotheit ist säkularer Skepsis gewichen.

Die Popularität der Monarchie musste immer wieder aufs Neue erarbeitet werden, und Elizabeth arbeitete unermüdlich. Bei Hunderten von Terminen jährlich trug die kurz geratene Dame stets auffallende Kleidung, liess sich von durchsichtigen Schirmen vor Regen schützen: Das Staatsoberhaupt zeigte sich seinem Souverän, dem Volk.

Die erste der drei grossen Krisen ihrer Amtszeit spielte sich noch weitgehend hinter den Kulissen ab. Während der Vorbereitungen für die Krönung im Juni 1953 berichtete ihre Schwester Margaret von einer Liebesaffäre mit dem geschiedenen Rittmeister Peter Townsend.

Die junge Königin riet zum Abwarten. Zu frisch schien das Trauma der Abdankung von 1936. Nach zweijährigem Lavieren verzichtete Margaret auf den geliebten Mann, die staatlich-kirchliche Betonwand hatte sich durchgesetzt, Elizabeth dazu geschwiegen. Das war kein Ruhmesblatt.

Nach dem Unfalltod-Schock von Diana folgte die sanfte Erneuerung

Dem «annus horribilis» von 1992 mit Scheidungen und Schlossbrand folgte 1997 die Hysterie nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana. Aufgepeitscht von der Londoner Boulevard-Presse riefen die trauernden Massen in London nach der Anwesenheit der Monarchin, die ihre traumatisierten Enkel William und Harry im schottischen Balmoral von den Ereignissen abzuschirmen versuchte.

Gerade noch rechtzeitig gab Elizabeth nach, kehrte in die Hauptstadt zurück, verneigte sich vor dem Sarg der ungeliebten Ex-Schwiegertochter.

Die Queen gilt als korrekt und unnahbar. Privat sei sie jedoch anders, schreibt William in einem Buch, das 2015 erscheint: «Die Güte der Königin, ihr Humor, ihre angeborene Ruhe und Weitsicht und ihre Liebe für ihre Familie und das Zuhause sind Eigenschaften, die ich selber erlebe.» Chris Jackson/Pool Photo via AP

Geräuschlos begann in den darauffolgenden Jahren eine vorsichtige Modernisierung des Königshauses, die sich nach dem Tod von Prinzessin Margaret sowie der 101-jährigen Königinmutter Elizabeth 2002 beschleunigte. Vielen ging sie nicht weit genug. Auf die Rebellion ihres Enkels Prinz Harry und seiner amerikanischen Gattin Meghan reagierte der Palast defensiv, angefasst, beinahe persönlich beleidigt. In Umfragen ergriffen die Jüngeren die Partei des nach Kalifornien umgezogenen Paares.

Niemand genoss mehr Respekt als sie

In gewisser Weise blieb die Monarchin selbst von der Kontroverse unberührt – diesen Kampf sollten die nachfolgenden Generationen ausfechten. Mehr und mehr zog sich Elizabeth II aus der Öffentlichkeit zurück, überliess den Nummern Eins und Zwei der Thronfolge, Charles und William, das Feld. Zunehmend litt die lange Jahre bemerkenswert rüstige Greisin unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sodass sie ihre Teilnahme an den Platinfeiern zum 70. Thronjubiläum im Frühsommer 2022 stark beschränken musste. Am vergangenen Wochenende musste Liz Truss nach Schottland fliegen, um auf Schloss Balmoral offiziell zur Premierministerin ernannt zu werden.

Was bis zuletzt blieb, quer durch die Generationen, war mit zunehmendem Lebensalter und immer längerer Regentschaft der Respekt vor einer gewissenhaften Monarchin. An ihrem 21. Geburtstag, der damals die Volljährigkeit markierte, hatte die Prinzessin in Kapstadt ein öffentliches Gelöbnis abgelegt: Sie werde «mein ganzes Leben, ob es lang währt oder kurz, dem Dienst an Ihnen und an der grossen imperialen Familie widmen.» Diesem Vorsatz ist Elizabeth Windsor treu geblieben.

