Grossbritannien «Liz Truss ist zu bedauern»: So tickt die Nachfolgerin von Boris Johnson Die 47-jährige Aussenministerin setzt sich deutlich gegen ihren Kontrahenten Rishi Sunak durch. Am Dienstag geht es zur Queen zur Amtsübergabe – allerdings nicht in London.

Klare Siegerin der Briefwahl: Die Tory-Mitglieder wählten Liz Truss zur neuen Parteichefin – und damit zur nächsten Regierungschefin Grossbritanniens. Kirsty Wigglesworth/AP

Wochenlang ist Liz Truss durchs Land gezogen, mit dem seligen Lächeln der Wahlsiegerin im Gesicht. In Interviews am Wochenende war hingegen eine ernstere Politikerin zu besichtigen – ein Eingeständnis, dass nach unbeschwerten Zusammenkünften mit den 160'000 Gleichgesinnten ihrer konservativen Partei nun die Verantwortung für 67 Millionen Briten auf sie zukommt. Wenn die neue Premierministerin an diesem Dienstag von der Queen den Regierungsauftrag erhält, warten so schwere Aufgaben «wie seit 1945 nicht mehr», glaubt der Historiker Max Hastings und fügt hinzu:

«Liz Truss ist zu bedauern.»

Einerseits. Andererseits stellt ihr klarer Sieg über den von der Unterhausfraktion favorisierten Ex-Finanzminister Rishi Sunak einen persönlichen Triumph dar. Die Mitglieder der regierenden Konservativen Partei wählten die bisherige Aussenministerin mit mehr als 81 000 Stimmen zu ihrer neuen Vorsitzenden. Truss zieht damit auch in den Regierungssitz Downing Street ein. Sunak erhielt rund 60 000 Stimmen, wie seine Partei am Montag in London mitteilte.

Es war auch ein Sieg über all jene, die Truss «immer belächelt und nicht recht ernstgenommen» haben, analysiert die BBC-Starmoderatorin Laura Kuenssberg. Dazu gehören, wie sich im Lauf der vergangenen Wochen herausstellte, nicht nur politische Weggefährten und die – meist männlichen – politischen Kommentatoren.

Zeitgenossinnen der Gymnasiastin, der Oxford-Studentin, der ambitionierten Jungpolitikerin erinnern sich entweder gar nicht an Truss. Oder sie sprechen verächtlich von einer Frau, deren persönliche Ambition keineswegs mit ihren Fähigkeiten übereingestimmt habe. Dieses Gefühl freilich teilen sie mit Millionen von Menschen, die ihre Chefs für minderbemittelt oder egozentrisch oder beides halten.

Politische Kehrtwenden, etwa beim Brexit

Gibt es einen ideologischen Kern der neuen Leiterin der sechst- oder siebtgrössten Wirtschaftsmacht der Welt, mit Sitz im UNO-Sicherheitsrat und weltweiten Verbindungen zu den früheren Kolonien des britischen Empire? Truss habe im Politikseminar, «ohne mit der Wimper zu zucken», binnen Sekundenschnelle ihre Meinung geändert, erinnert sich eine frühere Dozentin.

Downing Street Nummer 10, der Amtssitz des britischen Premiers: Hier wird Liz Truss einziehen, nachdem sie von der Queen vereidigt wurde. Frank Augstein/AP

Auch ihre politische Laufbahn, zumal die vergangenen Wahlkampfwochen, legen nahe, dass die neue Premierministerin einmal eingenommene Positionen rasch räumt, wenn sie diese als unhaltbar erkennt.

So war es mit dem Brexit. Im Referendumskampf hatte sich Truss klar für den Verbleib positioniert: «Ich vertraue auf die Vernunft des britischen Volkes.» Nach der knappen Entscheidung für den EU-Austritt mutierte sie eilends zur Propagandistin des «globalen Britanniens», das dem Bündnis und Binnenmarkt vor seiner Tür den Rücken kehrt. Ihre Wahl verdankt sie vor allem dem harten Kern englischer Nationalisten in ihrer Partei.

Schiefergas und neue Atomkraftwerke

So war es auch mit Truss öffentlicher Abneigung gegen «Almosen» für all jene, denen im kommenden Herbst und Winter die galoppierende Inflation (derzeit 10,1, demnächst bis zu 22 Prozent), vor allem um bis zu 1000 Prozent steigende Energierechnungen, über den Kopf zu wachsen drohen. Stattdessen sollten Steuersenkungen Bürger und Unternehmen entlasten; ausserdem werde sie die Förderung von Schiefergas und Nordseeöl sowie den Bau neuer AKW vorantreiben.

Liz Truss im Wahlkampf in Birmingham: Von vielen unterschätzt, gelang ihr der Aufstieg an die Parteispitze. Rui Vieira/AP

Über Ersteres schütteln die meisten Ökonomen den Kopf, weil gerade kleine Firmen und Arme davon kaum profitieren, wenn überhaupt. Letzteres sind wohlfeile Absichtserklärungen fürs kommende Jahrzehnt, zudem ökologisch fragwürdig bis gefährlich.

Flugs wechselte Truss die Strategie: Offenbar erwägen die Torys nun ernsthaft, die Energiepreise einzufrieren, wie von Labour gefordert. Nötig dafür wäre ein «Almosen» von bis zu 100 Milliarden Pfund. Im englischen Sprachgebrauch nennt man so etwas einen U-turn, die komplette Umkehr der bisherigen Politik also.

Vorbild Maggie Thatcher

Truss versucht sich seit langem als Nachfolgerin ihres Vorbildes Margaret Thatcher, Premierministerin von 1979 bis 1990, zu stilisieren. Deren berühmtes Diktum «The Lady is not for turning», frei übersetzt: Die Lady bleibt auf Kurs, scheint die 47-Jährige nicht beherzigen zu wollen. Freilich war auch Thatchers Regierungshandeln deutlich pragmatischer als das Zerrbild, das Hasser ebenso wie Bewunderer von ihr zeichneten.

«Liberty», Freiheit, gehörte zu Thatchers wichtigsten Vokabeln. Liberty haben Truss und ihr Mann Hugh die mittlerweile 13-jährige, jüngere Tochter genannt (die 16-Jährige heisst ein wenig konventioneller Frances). Die Verteidigung persönlicher Freiheitsrechte habe sie an der Uni Oxford zu den Liberaldemokraten gebracht, hat die Politikerin einmal erzählt.

Nach dem Bachelorabschluss im berühmten Kombistudiengang PPE (Politik, Philosophie und Ökonomie) aber schloss sie sich den Konservativen an. Das war damals – Labour-Chef Tony Blair feierte einen triumphalen Wahlsieg, das Land atmete nach 18 Jahren Tory-Herrschaft spürbar auf – ein unkonventioneller Schritt. Ihr sei es um Grundsätzliches gegangen, erinnert sich Truss: persönliche Freiheit, möglichst wenig Staatsintervention, Patriotismus.

Bruch mit dem Elternhaus

Damit vollzog die junge Frau einen ideologischen Bruch mit ihrem Elternhaus. Mary Elizabeth Truss kam 1975 als zweites Kind – der ältere Bruder war als Baby gestorben – eines linken Akademikerpaares zur Welt, gefolgt von drei Brüdern. Beide Vornamen teilt die neue Premierministerin mit ihrer Monarchin (Elizabeth Alexandra Mary).

Mehrere Umzüge von Oxford nach Glasgow und Leeds, dazwischen ein Jahr in Kanada, dürften ihre Fähigkeit gestärkt haben, selbstbewusst und offen auf andere zuzugehen – eine Qualität, die ihr auch politische Gegner bescheinigen. Die Mutter nahm ihre Kinder zu Protestmärschen gegen die Atomrüstung und gegen Thatchers Politik mit. Heute unterstützt sie ihre Tochter auch politisch, anders als der Vater. Mathematikprofessor John Truss liess Unikollegen und Nachbarn in Leeds allen Ernstes darum bitten, sich nicht über die Familie zu äussern: Die Politik der Tochter sei ein «zu schmerzhaftes Thema».

Aufstieg unter David Cameron

Der Aufstieg der Shell-Betriebswirtin in der Tory-Partei begann unter dem späteren Premier David Cameron, der gezielt mehr Frauen ins Unterhaus bringen wollte. Die Parteiführung hielt auch an ihr fest, als eine langjährige Affäre mit einem Unterhausabgeordneten publik wurde, was in Truss‘ stockkonservativem Ortsverein im Südwesten der Grafschaft Norfolk für helle Aufregung sorgte. Geräuschlos und weitgehend unbeachtet machte sie, 2010 im Parlament angekommen, Karriere, zunächst in Camerons Regierung, dann ebenso loyal unter Theresa May und Boris Johnson.

Seit acht Jahren gehört Truss dem Kabinett an. Sie habe in all ihren Positionen «Ergebnisse geliefert», behauptete die Kandidatin gern im Wahlkampf. Freilich handelt es sich vor allem um Zweifelhaftes. Als Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft war sie unter anderem für die Aufsicht der Wasserversorger zuständig, die in diesem Sommer durch massenhafte Einleitung von Abwässern ins Meer viele Strände der Insel unbenutzbar machten.

Legendär wurde eine alberne Parteitagsrede, in der Truss mit forcierter Begeisterung heimische Äpfel und englischen Käse lobte. Hingegen sei deren Einfuhr «ein Skandal».

Ein Handelskonflikt mit der EU steht vor der Tür

Als Aussenministerin seit vergangenem Herbst war Truss für die Verhandlungen mit Brüssel über die Details des Nordirland-Protokolls zuständig. Sie sei an «einer positiven Beziehung zur EU» interessiert, beteuerte sie einerseits; andererseits hat sie dem Parlament ein Gesetz vorgelegt, das der Aufkündigung des völkerrechtlich gültigen Austrittsvertrages gleichkommt. Damit würde der Handelskonflikt mit dem grössten Binnenmarkt der Welt unausweichlich.

Hingegen probte die Ministerin schon vor Russlands Überfall auf die Ukraine den Schulterschluss mit den Nato-Verbündeten auf dem Kontinent. Wie Johnson lässt sich auch Truss an Solidaritätsrhetorik mit Kiew nicht überbieten, die britischen Waffenlieferungen dürften auch nach ihrer Machtübernahme unverändert weitergehen. Zu Beginn des Krieges gab sie sogar Freiwilligen den regierungsamtlichen Segen für deren Reise an die Front; nach einer heftigen Reaktion des Verteidigungsministeriums musste die Chefdiplomatin zurückrudern.

Ein Comeback von Boris steht im Raum

Solche achtlos hingeworfenen Bemerkungen haben viele Beobachter darin bestärkt, Truss für «gefährlich impulsiv und halsstarrig» zu halten, wie der «Times»-Starkolumnist Matthew Parris schrieb. Ihrem Labour-Gegenüber Emily Thornberry fällt zur neuen Premierministerin ein, diese sei «dickfellig und wenig an Details interessiert». Drastisch hat Boris Johnsons abtrünniger Chefberater Dominic Cummings seine Geringschätzung ausgedrückt: Truss sei «eine menschliche Handgranate».

Skeptiker weisen zudem darauf hin, dass die neue Chefin bei den Abstimmungen im Juli nicht einmal ein Drittel der Tory-Abgeordneten hinter sich bringen konnte. Die 47-Jährige dürfte es dementsprechend schwer haben, die notorisch uneinige Fraktion einigermassen geschlossen hinter sich zu bringen. Zudem schmieden Bewunderer des gescheiterten Vorgängers bereits an einem triumphalen Comeback für Boris Johnson.

Bedauernswert? Truss wird Geschmeidigkeit, Fingerspitzengefühl und ein sehr dickes Fell brauchen, um die kommenden Monate zu überstehen.