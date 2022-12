Grossbritannien Die Junioren schafften es nicht rechtzeitig, die Senioren standen am Sterbebett der Queen: Die Erben im Überblick Der neue König Charles III ist auch nicht mehr der jüngste. Wer steht wo in der Reihenfolge für die Krone? Und warum haben es Frauen weiterhin schwer?

Der Thronfolger stand seiner Mutter in ihren letzten Stunden bei. Zusammen mit seiner ein Jahr jüngeren Schwester Prinzessin Anne war der 73-jährige Charles am Donnerstag als erster der Familie am Sterbebett der Queen. Anne und Charles weilten bereits vorher in Schottland, im Gegensatz zu ihren jüngeren Brüdern, Andrew und Edward, die es wie Charles Söhne, William und Harry, nicht rechtzeitig ans Sterbebett der Queen schafften.

Diese Grafik zeigt die Erbfolge der Familie Windsor. Lauter Prinzen stehen in der Poleposition. Womöglich müssen wir länger darauf warten, bis wieder einmal eine Queen in Grossbritannien auf den Thron steigt.

Das sind die wichtigsten Mitglieder des Königshauses und ihre Beziehungen zur Queen:

Charles III (73)

Prinz William (40)

Prinz William und seine Frau Kate mit den Kindern George, Louis und Charlotte (v.l.). Jonathan Brady / AP

Er ist der grosse Hoffnungsträger der Windsors, und Thronfolger seines Vaters Charles. William, der Erstgeborene aus der Ehe von Charles mit Diana, stand seiner Mutter besonders nah. Mit seiner eigenen Gattin, Herzogin Kate Middleton, und den drei Kindern George, Charlotte und Louis gibt er das perfekte Bild einer würdigen Königsfamilie ab. Die kleine Prinzessin und ihre beiden Prinzen-Brüder stehen wegen ihres Vaters auch weit oben in der Erbfolge.

Prinz Harry (37)

Harry und Meghan reisten vor wenigen Tagen nach England. Sascha Steinbach / EPA

Er soll der Queen besonders nah gestanden sein und der kantige Harry mit seinem Übernamen «Partyprinz» war äusserst populär. Schon als kleiner Junge wusste er, dass er hinter seinem Bruder zweite Geige spielen würde. Seit er mit seiner Frau Meghan Markle 2020 dem Königshaus den Rücken kehrte und sich mit dem Königshaus in der Öffentlichkeit eine Schlammschlacht austrug, ist die Beziehung mit der Familie nachhaltig gestört. Ans Sterbebett seiner Grossmutter reiste er trotzdem – und kam wie sein Bruder William zu spät. Kinder: Archie und Lilibet.

Prinz Andrew (62)

Prinz Andrew. Tamas Kovacs / AP

Einst weit oben in der Erbfolge, verspielte der zweitälteste Sohn Elizabeths seinen Ruf mit Skandalen und Affären zusehends. Seine Freundschaft zu dem wegen Prostitution von Minderjährigen verurteilten Jeffrey Epstein kostete Andrew auch den letzten Funken Glaubwürdigkeit, war er doch selbst verstrickt in die Sexualdelikte Epsteins. Kinder: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie.

Prinz Edward (58)

Prinz Edward. Andrew Milligan / AP

Keine Skandale, zwei wohlgeratene Kinder und «das ist auch schon das auffälligste an ihm». So beschreibt die deutsche «Gala» den Drittgeborenen der Queen. Edward und seine Familie reihen sich ganz ein in den Dienst der Royals. Kinder: Louise und James.

Andrew (vorn) und Edward (hinten) reisen am Donnerstagabend in Schloss Balmoral an. Andrew Milligan / AP

Prinzessin Anne (72)

Ihrer Mutter Elizabeth ist Anne wie aus dem Gesicht geschnitten. Fleiss, Disziplin und Tierliebe werden der jüngeren Schwester von König Charles III nachgesagt. Warum aber steht Anne nicht weiter oben in der Erbfolge der Krone? Vor zehn Jahren wurde zwar gesetzlich verankert, dass weibliche Thronfolgerinnen ihren männlichen Pendants gleichgestellt werden, das gilt jedoch nur für die Geborenen nach der Gesetzesänderung. Rückwirkend und für Anne änderte sich nichts, wobei ja sowieso erst einmal Charles Sohn William und dessen Kinder zum Zuge kommen. Kinder: Peter und Zara.