Grossbritannien Darf er oder darf er nicht? Amerika spekuliert, ob Donald Trump am Staatsbegräbnis von Elizabeth II. teilnimmt Joe Biden und seine Gattin Jill werden der verstorbenen Königin die letzte Ehre erweisen. Der Vorgänger des US-Präsidenten wartet angeblich weiter auf seine Einladung.

Der amerikanische Präsident Joe Biden im Gespräch mit Queen Elizabeth II (Mitte), am Rande des G7-Gipfels im Juni 2021 in England. Jack Hill / AP

Das Weisse Haus mag sich an den Spekulationen nicht beteiligen. Am Montag bestätigte Sprecherin Karine Jean-Pierre, dass Joe Biden und seine Gattin Jill am kommenden Montag am Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. teilnähmen. Die Bidens werden bereits am Samstag nach London reisen, auf Einladung des britischen Aussenministeriums. Jean-Pierre betonte aber, dass es sich dabei um eine persönliche Einladung an den Präsidenten und die First Lady gehandelt habe, und Biden nicht die Erlaubnis besitze, weitere Gäste mitzunehmen — angeblich aus Platzgründen. Die britische Regierung entscheide, «wer eingeladen wird», sagte Jean-Pierre.

Mit diesem Satz beendigte die Sprecherin des US-Präsidenten das Werweissen in Washington um die Grösse der amerikanischen Delegation und der Entourage Bidens. Am stärksten interessiert dabei natürlich die Frage, ob der Demokrat seinen Vorgängern im Weissen Haus einen Platz im präsidialen Flugzeug «Air Force One» zur Verfügung stellen könnte — und ob Biden allenfalls auch seinen grossen Widersacher, den 45. Präsidenten Donald Trump, mit nach London nehmen wird.

Kommentatoren erinnerten in den vergangenen Tagen daran, dass «Air Force One» im Dezember 2013 nicht nur den amtierenden Präsidenten Barack Obama an die Beerdigung des südafrikanischen Freiheitshelden Nelson Mandela transportiert habe, sondern auch seinen direkten Vorgänger George W. Bush und dessen Gattin Laura. Das wurde damals als Geste der Versöhnung gewertet. Der CNN-Moderator Jake Tapper bezeichnete die Idee einer Einladung Bidens an Trump deshalb als «clever».

Would former President Trump accept a potential invite from President Biden to fly on Air Force One to attend the Queen's funeral @jeffzeleny @yabutaleb7 @WalshFreedom @AlenciaJohnson discuss pic.twitter.com/QlvBwh8Pw5 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) September 9, 2022

Trump wiederum hat bisher nicht bekannt gegeben, ob er überhaupt ein Interesse daran hätte, am Staatsbegräbnis für die Queen teilzunehmen. Auf seinem Internet-Dienst «Truth Social» aber publizierte er seit dem Tod von Elizabeth II. zahlreiche Bilder und Stellungnahmen, die verdeutlichen sollten, wie gut sich der frühere Präsident und die britische Königin verstanden hätten.

Als Trump der Königin den Weg abschnitt

In einem Gastbeitrag für die Online-Ausgabe des Boulevardblattes «Daily Mail» nannte Trump seine Begegnungen mit der Queen «die aussergewöhnlichste Ehre meines Lebens». Der Ex-Präsident erinnerte daran, dass seine in Schottland geborene Mutter Elizabeth II. verehrt habe.

Seine politischen Gegner hingegen riefen eine Szene in Erinnerung, die sich während Trumps England-Besuch im Jahr 2018 abspielte. Als er auf Einladung der britischen Königin im Windsor Castle die Ehrengarde inspizierte, da schnitt er Elizabeth II. den Weg ab und marschierte einige Sekunden lang vor ihr. Das ist, zumindest in den Augen der Untertanen des britischen Königshauses, ein unverzeihlicher Fauxpas.