Grossbritannien «Daisy» und «Lilibet»: Die besondere Verbindung von Elizabeth II und Königin Margrethe II Nach dem Tod der Queen ist die dänische Königin Margrethe II nun die Monarchin mit den meisten Amtsjahren. Die beiden Majestäten pflegten einen besonderen Kontakt.

Sie hatten eine besondere Verbindung: Queen Elizabeth II (rechts) und die dänische Königin Margrethe II im Nationalmuseum in London. Anwar Hussein / Getty Images Europe

Plötzlich ist sie allein: Dänemarks 82-jährige Margrethe II ist nun, nach dem Tod von Queen Elizabeth II die einzige noch regierende Königin in Europa. Und gleichzeitig die Amtsälteste aller Monarchien: Dronning (dänisch Königin) Margrethe sitzt seit genau 50 Jahren auf dem Thron.

Das grosse Jubiläum hätte just dieses Wochenende gefeiert werden sollen, da es im Januar wegen Corona verschoben werden musste. Doch jetzt passte es wieder schlecht: Während auch in Dänemark am Freitag wegen des Todes der Queen Flaggen auf Halbmast wehten, entschied Margrethe, dass die Feierlichkeiten «aus Respekt» stark eingeschränkt wurden.

Elizabeth war Vorbild und Freundin

Margrethe II (rechts) und Elizabeth II in Ascot im Juni 1980. Dennis Oulds / Hulton Archive

Queen Elizabeth war nicht nur eine hochangesehene und sehr geschätzte Kollegin für Margrethe – sie war auch die andere grosse Königin Europas, Vorbild und Freundin. Die dänische Monarchin hatte einmal in einem Interview erklärt, Elizabeth habe sie immer inspiriert, mit ihrer Hingabe, aber auch, dass sie in ihrer Rolle immer ein Lächeln fand:

«Sie konnte sehr ernst schauen, aber hatte eine liebliche Stimme und viel Humor.»

Sie schrieb dem neuen britischen König Charles in einem Kondolenzbrief: «Deine Mutter war sehr wichtig für mich und meine Familie. Sie war eine grosse Inspiration für uns alle.»

Margrethe II und Elizabeth II waren Cousinen dritten Grades, also nicht eng verwandt. Aber es gab immer eine besondere Verbindung: Das Wissen, als weibliches Staatsoberhaupt auserkoren zu sein. Als die Queen mit 26 Jahren gekrönt wurde, machte das auf die 12-jährige Margrethe tiefen Eindruck, wie sie einmal sagte: «Ich verstand: Sie widmet der Nation ihr ganzes Leben. Und das galt auch für mein Leben.»

Die beiden Regentinnen hätten nicht oft telefoniert, aber wenn immer es die Möglichkeit gab, habe man sich getroffen, oft zum Lunch in London. Sie hätten sich sehr gut verstanden und sich persönlich ausgetauscht, so Margrethe. Dabei brauchten die beiden ihre Kosenamen, Lilibet und Daisy. Letzteren erhielt Margrethe in Anlehnung an ihre Grossmutter – und noch heute nennen sie vor allem die nordischen Königskinder «Tante Daisy».

Geplaudert haben die beiden Monarchinnen bestimmt auch über ihre Leidenschaft, Hunde – doch darüber wollte Margrethe nicht viel verraten. Sie, die Dackel mag, wurde gefragt, ob nicht auch die Lieblingsrasse der Queen, die Welsh Corgi, etwas für sie wären? Doch die dänische Regentin machte klar, dass das mit dem Vorbild auch Grenzen habe:

«Ich kann doch nicht einfach nachahmen.»