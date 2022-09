BBC, CNN, ITV: So verkündeten englische TV-Sender den Tod von Queen Elizabeth II.

Der Moment wird wohl vielen in Erinnerung bleiben: Die Queen stirbt am Donnerstag im Alter von 96 Jahren. Videos zeigen, wie die verschiedensten TV-Sender in Grossbritannien, Amerika und Australien diese Nachricht live auf Sendung verkündeten und dabei auch gleich mal sprachlos vor der Kamera standen.