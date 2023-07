Griechenland Rhodos: Waldbrände ausser Kontrolle – 19'000 Menschen evakuiert Das Feuer scheint unter Kontrolle, dann geht es plötzlich ganz schnell: Der Wind dreht um 180 Grad und treibt die Flammen direkt auf Dörfer und Hotels zu. Viele Urlauber und Einwohner fliehen in Panik.

Für Tausende Touristen auf Rhodos ist der Urlaub am Samstag zum Albtraum geworden. Bereits seit Tagen brannte es in der dicht bewaldeten Mitte der Insel, die Feuerwehr hatte die Flammen unter Kontrolle - bis am Samstagmittag plötzlich der ohnehin starke Wind drehte und die Flammen direkt auf Touristenhochburgen und Dörfer im Süden und Südosten der Insel zutrieb.

Nach der Evakuierung vieler Dörfer und Hotelanlagen haben Tausende Menschen auf der griechischen Ferieninsel Rhodos die Nacht im Freien verbracht. Mindestens 10'000 Touristen und Einwohner sollen bis zum Sonntagmorgen aus Dörfern und Hotels im Südosten der Insel evakuiert worden sein, wie der Staatssender ERT am Sonntagmorgen berichtete. Offizielle Zahlen gab es zunächst noch nicht. «FOCUS Online» und «SRF» berichtet sogar von fast 20'000 Evakuierten.

Der Grossbrand auf der griechischen Insel Rhodos wütet seit fünf Tagen. Bild: Uncredited / AP

«Es waren noch nie so viele Dörfer betroffen»

Am späten Samstagabend erreichten die Flammen das bereits evakuierte Dorf Laerma - erste Häuser standen in Flammen, wie griechische Medienberichte zeigten. Das Aussenministerium aktivierte einen Krisenstab beim Zivilschutz, der damit beauftragt ist, sich um jene Touristen zu kümmern, deren Hotels und Unterkünfte evakuiert wurden.

Touristen werden evakuiert. Bild: Lefteris Damianidis / AP

«Es waren noch nie so viele Dörfer betroffen», sagte eine Deutsche, die seit Jahren auf der Insel wohnt, der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend. «Sonst brennt es eher in Richtung Westküste. Diesmal aber kam das Feuer über den Berg nach Südosten.»

Die Einwohner bekämpfen das Feuer mit allen Mitteln... Bild: Damianidis Lefteris / EPA

In ihrer Ortschaft Lachania seien alle Menschen auf den Beinen und warteten, ob auch ihr Dorf evakuiert werde. Der Strom sei schon vor Stunden ausgefallen, sie sitze im Dunkeln. «Ich habe das Wichtigste ins Auto gepackt, Wasser, Futter für meinen Hund. Aber ich warte auf die Anweisungen der Behörden, es hilft ja nicht, kopflos irgendwo hinzufahren.»

... sogar mit Traktoren sagen sie dem Feuer den Kampf an. Bild: Damianidis Lefteris / EPA

Derweil zeigten Videoaufnahmen in griechischen und sozialen Medien lange Reihen von Menschen, die zu Fuss ihre Urlaubsorte verliessen - manche waren panisch, andere blieben gelassen, einige hatten ihre Koffer dabei, andere nichts ausser den Kleidern am Leib.

JUST IN 🚨 Hundreds of people evacuated as out-of-control wildfire threats Rhodes in Greece pic.twitter.com/D9DPL7I6Qu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 22, 2023

Die meisten Menschen sollen in den Norden der Insel gebracht worden sein, wo manche provisorisch in Turnhallen und Schulen, auf Fähren und auch privat bei Inselbewohnern untergebracht wurden. Derweil landeten neue Ferienflieger, wie der Vizebürgermeister der Insel Thanasis Virinis am Sonntagmorgen dem TV-Sender Mega sagte.

Menschen werden im Dorf Kiotari auf der Insel Rhodos mit Booten evakuiert. Bild: Damianidis Lefteris / EPA

Wegen des Waldbrands auf Rhodos, aber auch anderen grossen Bränden in Griechenland sind mittlerweile Hunderte Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta zur Verstärkung angereist. Frankreich, Italien, die Türkei, Zypern, Israel und Jordanien beteiligen sich mit Löschflugzeugen und Hubschraubern an den Löscharbeiten, teilte der griechische Zivilschutz mit.

Neuer Hitzehöhepunkt erwartet

Die Hitzewelle, die seit Freitag in Griechenland herrscht, wird nach Angaben der Meteorologen mit kleinen Schwankungen auch in der kommenden Woche andauern. Am Mittwoch wird ein neuer Höhepunkt mit Temperaturen um die 46 Grad in Südgriechenland erwartet. Die Feuerwehr warnte abermals vor grosser Waldbrandgefahr. «Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor», sagte ein Sprecher.

Im Zuge der globalen Erwärmung steigt in vielen Regionen die Waldbrandgefahr, wie etwa der Weltklimarat IPCC festgestellt hat. Zwar kann ein wärmeres Klima dazu beitragen, dass mehr Wasser vom Himmel fällt, auch häufiger in Form von Starkregen. Die Zeiträume ohne Niederschläge werden aber teils länger. Und gerade in ohnehin trockenen Gebieten steigt die Gefahr von Dürreperioden. In extrem trockener Vegetation können sich Waldbrände schneller ausbreiten. (dpa)