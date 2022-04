Gastkommentar Die Bilder aus der Ukraine wirken nicht mehr gleich: Kann man sich wirklich daran gewöhnen? Es gehört zur menschlichen Natur, dass wir uns mit unangenehmen Situationen abfinden, sei es durch wachsende Akzeptanz oder dass wir abstumpfen. Auch gegenüber den täglichen Nachrichten von Krieg und Elend bilden wir eigene Schutzmechanismen. Doch dagegen sollte man sich hin und wieder wehren. Ein Gastkommentar. Joëlle Weil* Drucken Teilen

Jeden Tag sehen wir Menschen neben zerbombten Häusern in der Ukraine – wie hier in Mariupol. Doch schnell stumpfen wir gegen gewisse Meldungen und Bilder ab.

Bestimmt erinnern Sie sich nicht an das erste Mal, als Sie Wein probiert haben. Oder Kaffee. Aber Sie wissen garantiert, dass Sie es nicht mochten. Zumindest einer deutlichen Mehrheit geht es so. Bitter lag der Geschmack auf der Zunge. Igitt. Wie das die Erwachsenen nur mögen können, haben wir uns als Kinder gefragt.

Dass man sich an den Geschmack schon noch gewöhne, hat man uns damals sowie im Laufe des Lebens mehrmals gesagt. Und dass das Bitter irgendwann zu schmecken beginnt, oder man es nicht mehr wahrnehme. Heute kenne ich tatsächlich nur eine Erwachsene, die keinen Kaffee mag. Und keinen einzigen, der auf Wein des Geschmacks wegen verzichtet.

Die Stiefel Doc Martens muss man gefühlte fünf Leben einlaufen, damit sie sich nicht mehr wie zu enge Stahltüren, die auf jeden einzelnen ­Zehnagel drücken, anfühlen. Bei ganz vielen anderen Schuhen ist das auch so. Wir probieren sie im Laden und es drückt etwas hier und etwas da. Es ist doch komplett verrückt, wie viele unkomfortable Schuhe ständig verkauft werden. Von diesen Druckstellen sollte man sich nicht beirren lassen, heisst es doch, denn der Schmerz lasse nach, wenn man den Schuh einfach genug oft trage.

Es scheint Teil des Erwachsenwerdens zu sein zu lernen, nach einer gewissen Zeit, in der man einer unangenehmen Situation ausgesetzt war, dagegen abzustumpfen und ihr dann mit Akzeptanz zu begegnen. Einen Obdachlosen zu sehen und einem Kind zu erklären, warum der Mensch auf der Strasse schläft, lässt eine kleine Menschenseele oft nicht los.

Aber wir Erwachsenen lernen im Laufe des Lebens, einfach daran vorbeizugehen und uns zu beruhigen: Es gibt schliesslich irgendwo Notschlafstellen. Der nimmt sicher Drogen. Man kann nicht allen helfen. Ich hab ihm ein Gipfeli gekauft, der stirbt nicht. Dabei sind es keine Weisheiten, die uns im Laufe des Erwachsenwerdens auf diese Erkenntnisse heben. Wir bringen uns bei, daran vorbeizugehen und stumpfen ab.

Der Krieg in der Ukraine dauert bereits fast zwei Monate an. Den Schmerz, den wir zu Beginn empfunden haben. Diese Fassungslosigkeit, Ohnmacht, Trauer. Wer von uns hat geweint? Wer erinnert sich an dieses Übelkeitsgefühl. Dieses Magendrehen. Luftabschneiden. Weniger als zehn Wochen sind vergangen. Die Ukraine-Flaggen wehen in Zürich noch immer an den Enden der Quaibrücke. Aber lesen wir noch einen Liveticker? Gibt’s noch einen?

Gewiss geht uns der Krieg noch nah. Zumindest den meisten, davon gehe ich aus. Einige von uns sind als Gastfamilie angemeldet und warten auf Instruktionen. Andere spenden noch immer oder sammeln Sachspenden. Die Solidarität unter den Menschen ist noch immer berührend und vorbildlich, keine Frage. Aber der Schmerz, den wir im Zusammenhang mit diesem Krieg empfinden, ist der Routine gewichen.

Es erklärt sich von selbst, dass man nicht ständig die Emotionen ganz aufdrehen kann. So käme man durch keinen Alltag. Wer ständig im Weltschmerz schwimmt, ertrinkt darin. Aber wir stumpfen schnell gegen gewisse Meldungen und Bilder ab. Dieselben Meldungen, die uns im Februar noch zum Weinen gebracht haben, lassen uns heute mit hervorgehaltener Hand ungläubig den Kopf schütteln. Nach einer gewissen Anzahl Schlagzeilen bildet das Herz wohl einen Schutzfilm.

Doch während Wein eines Tages gut wird, werden Kriege und Unrecht das nie. Doch es schüttelt uns nach ein paar Malen Konfrontation mit dem Thema nicht mehr gleich durch, als zu Beginn. Wir können uns an vieles gewöhnen. Wir haben uns bereits an vieles gewöhnt. Dabei hätte es diese Situation und ganz viele andere verdient, wenn wir uns ab und zu auf unsere erste, intuitive Reaktion zurückbesinnen. Dahin zurück, als der Schuh noch drückte. Denn nicht immer wird der Schuh weicher.

* Die Autorin ist freie Journalistin