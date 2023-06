Frankreich Mehrere Schwerverletzte nach Gasexplosion im Zentrum von Paris – Brand ist inzwischen unter Kontrolle Im Zentrum der französischen Hauptstadt brennen mehrere Gebäude. Grund dafür soll eine heftige Gasexplosion sein. Die Rettungskräfte sind vor Ort.

Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Die genaue Ursache ist noch unklar. Bild: Mohammed Badra / EPA

Nach einer Gasexplosion sind im Zentrum von Paris mehrere Gebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, sich vom Brandort nahe dem Jardin du Luxembourg fernzuhalten und den Rettungskräften ein schnelles Eingreifen möglich zu machen. Wie der städtische Beigeordnete Édouard Civel mitteilte, gab es am Mittwoch eine Gasexplosion an der Place Alphonse Laveran.

Video: YouTube / Le Parisien

Bei der Explosion im Zentrum von Paris hat es nach Angaben von Premierministerin Élisabeth Borne mehrere Schwerverletzte sowie einige Leichtverletzte gegeben. Die Zahl der Opfer lasse sich noch nicht beziffern, sagte Borne am Mittwochabend.

Das Feuer habe von dem betroffenen Gebäude auf Nachbarhäuser übergegriffen. Wie mehrere Medien unter Bezug auf die Polizei berichteten, soll es insgesamt 16 Verletzte gegeben haben. Möglicherweise sind weitere Opfer noch unter den Trümmern eingeklemmt. 230 Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz, wie der Sender BFMTV berichtete. Sie habe ein Krisenzentrum eingerichtet, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo.

Feuerwehrleute bekämpften einen Brand am linken Ufer von Paris, bei dem Rauch über der Kuppel des Pantheons aufstieg und die Evakuierung von Gebäuden in der Nachbarschaft erforderlich machte, so die Polizei. Bild: Christophe Ena / AP

Zwischenzeitlich hiess es von den Behörden, was die Explosion ausgelöst habe, lasse sich noch nicht sicher sagen. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, meldete die Feuerwehr am Abend. (dpa)