Mascha und ihre zehnjährige Tochter Vlada waren Anfang März von Kiew aus mit dem Bus in die Freiberge gefahren. Dann zogen sie einige Tage später zu einer Gastfamilie im Berner Jura. Mascha ist Schneiderin und möchte so schnell wie möglich wieder arbeiten. «Das Leben hier in der Schweiz ist anders, es ist toll. Aber unsere Seele schmerzt wegen der Ukraine.» Vlada geht im Dorf zur Schule und lernt Französisch. (has)