Einschusslöcher in der Hauswand und neun Tage in der Unterkunft «gefangen»: Der Schweizer Botschafter Christian Winter erzählt von seinen Erlebnissen und der riskanten Flucht aus dem Sudan. Das Personal der Schweizer Botschaft in Khartum war am Dienstagmorgen am Flughafen Bern-Belp eingetroffen.