EU-UMVERTEILUNG Schweiz ist bereit, 500 Ukraine-Flüchtlinge aus Moldawien zu übernehmen Das kleine osteuropäische Land bittet um Hilfe. Die Schweiz ist bereit, sich bei der Übernahme von 500 Schutzbedürftigen zu beteiligen. Insgesamt wollen die EU-Staaten, Norwegen und die Schweiz rund 15'000 Personen umverteilen.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel (Archiv) Keystone

Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen in Moldawien, dem mit 2,6 Millionen Einwohnern kleinsten Nachbarland der Ukraine, will sich die Schweiz bei der Übernahme von Schutzsuchenden beteiligen. Neben den rund 80 Millionen Franken an humanitärer Hilfe an die Ukraine und ihre Nachbarländer sei die Schweiz bereit, 500 Personen direkt aus Moldawien aufzunehmen, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Montag bei der Ankunft beim EU-Innenministertreffen in Brüssel.

Vorausgesetzt, diese Menschen wollten auch wirklich Richtung Schweiz weiterreisen. Die bisherige Erfahrung habe gezeigt, dass viele aus der Ukraine geflohene Personen weiter in der Nähe ihrer Familie bleiben wollten. Stand Montag hat die Schweiz 17204 geflohene Personen aus der Ukraine registriert.

Montag, 28. März - die aktuellen Zahlen zur ukrainischen Flüchtlingssituation in der Schweiz:



17'204 (registrierte) Geflüchtete, davon haben 10'437 Personen den S-Status erhalten. #ukraineInfoCH pic.twitter.com/8JnCZOST60 — SEM (@SEMIGRATION) March 28, 2022

Insgesamt sollen über 15'000 Personen umverteilt werden

Seit Ausbruch des Krieges sind über 380’000 Flüchtende aus der Ukraine in Moldawien angekommen. Wie viele sich von ihnen noch im Land befinden oder in andere Staaten wie Rumänien oder Polen weitergereist sind, ist nicht ganz klar. Vergangene Woche sagte der moldawische Aussenminister, dass sich noch rund 100’000 Schutzsuchende in Moldawien befänden, was immerhin vier Prozent der Gesamtbevölkerung in einem der ärmsten Ländern Europas ausmacht.

Bis jetzt haben sieben EU-Staaten plus Norwegen und die Schweiz die Direkt-Übernahme von insgesamt 15’000 Flüchtlingen aus Moldawien zugesagt. Dies Zahl dürfte nach dem heutigen Treffen der EU-Innenminister aber noch ansteigen.