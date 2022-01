EU-SPITZE Diese Abtreibungsgegnerin ist jetzt EU-Parlamentspräsidentin Die Malteserin Roberta Metsola ist die dritte Frau an Spitze des EU-Parlaments. Trotz ihrer Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen gilt sie als progressiv. Wie geht das zusammen?

Jüngste EU-Parlamentspräsidentin: Roberta Metsola wurde an ihrem 43igsten Geburtstag an die Spitze der EU-Volksvertretung gewählt. Keystone

Nach dem überraschenden Tod von EU-Parlamentspräsident David Sassoli vergangene Woche übernimmt Roberta Metsola an der Spitze der EU-Volksvertretung. Die Malteserin, die just am Tag ihrer Wahl ihren 43. Geburtstag feiert, ist nach der französischen Auschwitz-Überlebenden Simone Veil und der ebenfalls aus Frankreich stammenden Nicole Fontaine erst die dritte Frau in diesem Amt. In ihrer Bewerbungsrede versprach die Mutter von vier Buben, die proeuropäische Mehrheit aus Christdemokraten, Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen zu stärken und das Erbe ihrers Vorgängers David Sassoli weiterzuführen.

Metsola, die 2013 ins EU-Parlament gewählt wurde, prägte als Mitglied im mächtigen Ausschuss für Justiz und bürgerliche Freiheiten massgeblich die Reform der Frontex-Grenzagentur und setzte sich für eine konsequente, aber auch humane Migrationspolitik und eine EU-weite Umverteilung von Asylsuchenden ein. Nach dem Auftragsmord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia im Jahr 2017 engagierte sich Metsola an vorderster Front gegen Korruption in ihrem Heimatland. Verdient machte sie sich ebenso im Kampf für die Rechte von gleichgeschlechtlichen LGBTQ-Personen.

Metsola spricht an der Gedenkveranstaltung an für den verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli (15. Januar). Keystone

Versprechen, eigenen Haltung in Abtreibungsfrage zurückzustellen

Die Juristin würde innerhalb der konservativen Fraktion der der Europäischen Volkspartei (EVP) eigentlich als progressive Christdemokratin durchgehen, wenn da ihre Haltung in der Abtreibungsfrage nicht wäre: Wie die grosse Mehrheit im tief katholischen Malta lehnt Metsola Schwangerschaftsabbrüche ab. Als EU-Abgeordnete stimmte sie mehrmals dagegen, Frauen den Zugang zur Abtreibungsmedizin zu erleichtern.

Das letzte Mal im vergangenen Sommer, als das EU-Parlament eine rechtlich nicht-bindende Resolution verabschiedete, welche Abtreibung als Menschenrecht einforderte. Metsola verwies auf die Hoheit eines jeden EU-Mitgliedsland, seine eigenen Gesetze in diesem Bereich zu machen. Malta ist das einzige Land in der EU, in welchem Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verboten sind und mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden können.

Hinter den Kulissen versicherte Metsola vor der Präsidentenwahl gegenüber den anderen Fraktionen aber, dass sie ihre eigene Überzeugung zurückstellen und die Mehrheitsmeinung im EU-Parlament respektieren werde. Diese Haltung wiederholte sie auch an der Pressekonferenz nach ihrer Wahl. Metsola: «Die Position des EU-Parlaments in dieser Frage ist eindeutig und diese Position werde auch ich vertreten.» Bei künftigen Abstimmungen zum Thema Abtreibung werde sie sich enthalten.

Offensichtlich waren ihre Beteuerungen erfolgreich: Metsola wurde im ersten Wahlgang mit einer komfortablen Mehrheit von 458 der 616 abgegebenen Stimmen gewählt.