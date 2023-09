Erster Todestag Tausende gedenken verstorbener Queen Elisabeth II. Am ersten Todestag von Königin Elisabeth II. versammelte sich eine grosse Menschenmenge vor dem Buckingham-Palast in London, um Blumen und Gedenksteine niederzulegen. Im Hyde Park führte die King’s Troop Royal Horse Artillery einen Kanonensalut aus, um sowohl den ersten Jahrestag der Thronbesteigung von König Karl III. als auch den ersten Todestag der Monarchin zu ehren.

Tausende gedenken an verstorbene Queen Video: Jeannine Merki

Am ersten Todestag der Queen hat der britische König Charles III. eine Botschaft an die Briten veröffentlicht. «Wir erinnern uns mit grosser Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und all das, was sie so vielen von uns bedeutete», schrieb der 74-Jährige in einer Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht wurde.

An seine Untertanen gerichtet, fügte er hinzu: «Ich bin auch zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir gegenüber erwiesen wurde im Laufe dieses Jahres und wir tun alles, um Ihnen allen zu Diensten zu sein.»

Der Palast veröffentlichte auch eine von Charles eingesprochene Aufnahme der Botschaft zusammen mit einem Foto der Queen aus den 60er-Jahren. Die Queen ist darauf in der Ordenstracht des Hosenbandordens (Order of the Garter) zu sehen mit einer Tiara auf dem Kopf.

Queen Elizabeth II. war am 8. September 2022 während ihres Sommeraufenthalts auf Schloss Balmoral in Schottland im Alter von 96 Jahren nach sieben Jahrzehnten auf dem Thron gestorben. Mit ihrem Tod wurde Charles automatisch zum König.

Den ersten Todestag verbrachten der König und seine Frau Königin Camilla (76) ebenfalls auf Schloss Balmoral. Das Paar wollte einen privaten Gottesdienst in der nahen Kirche Crathie Kirk besuchen. Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate (beide 41) wollten in einer Kirche in Wales der verstorbenen Königin gedenken.

Prinz Harry (38) besuchte am Freitag Berichten zufolge die St.-George-Kapelle in Windsor, wo die Queen beigesetzt wurde. Auf Fotos, die auf sozialen Medien kursierten, war er beim Verlassen der Kirche zu sehen. Harry war am Vortag in Grossbritannien für eine Wohltätigkeitsveranstaltung der Organisation WellChild eingetroffen. Dort sagte er bei seiner Rede am Donnerstagabend der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge: «Genau ein Jahr später weiss ich, dass sie auf uns heute Abend herabschaut, glücklich, dass wir zusammen sind (...).» Die Organisation setzt sich für schwerkranke Kinder und deren Familien ein.

Harry wurde am Wochenende zur Eröffnung der Invictus Games in Düsseldorf erwartet. Der internationale Sportwettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten gilt als Herzensprojekt des Royals, der vor gut drei Jahren mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) aus dem engeren Kreis der Königsfamilie ausgeschieden ist. Das Paar lebt inzwischen mit den beiden gemeinsamen Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) im US-Bundesstaat Kalifornien.

Zum Jahrestag des Todes der Queen und der Thronbesteigung Charles’ sollten am Freitag in London Kanonenschüsse abgefeuert werden, auch die Glocken der Westminster Abbey sollten läuten. (dpa)