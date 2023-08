Erdbeben In Syrien kommt kaum Hilfe an – Assad nutzt die Katastrophe kaltblütig für seine Zwecke Ohne eine Kooperation mit dem Diktator in Damaskus wird schnelle Erdbebenhilfe für Syrien nicht möglich sein. Doch Assad geht es nicht um das Wohlergehen seines Volkes.

«Weisshelme» und andere Helfer suchen in der syrischen Provinz Idlib nach Überlebenden. Allein in Syrien starben bei der Erdbebenkatastrophe weit über 2000 Menschen. Yehya Nemah / EPA

Ismail Al Abdullah ist verzweifelt. «Hunderte von Menschen liegen hier noch unter den Trümmern», berichtet der für die syrischen «Weisshelme» arbeitende Rettungssanitäter dem Reporter des Fernsehsenders Al Dschasira: «Aber wir haben nicht die Ausrüstung, um sie herauszuholen.»

Wie in Sarmada, wo fünf mehrstöckige Wohnblocks in sich zusammenstürzten, sehe es in fast allen Ortschaften des «freien Syrien» aus. So bezeichnet die islamistische Opposition die von ihr kontrollierten Gebiete im äussersten Nordwesten des Landes. Weil Bagger und anderes schweres Räumgerät fehle, müssten die Menschen oft mit primitiven Hacken oder den blossen Händen graben, um Verschüttete zu befreien.

«Viel Erfolg haben wir nicht», sagt Ismail traurig. Aufgeben käme für ihn und Tausende von freiwilligen Helfern jedoch nicht in Frage. Aus bitterer Erfahrung wüssten sie nur zu gut, wie schwierig es ist, humanitäre Hilfe in die «befreiten Gebieten» zu bringen. Während der Corona-Pandemie habe Assads Verbündeter Putin sogar die Schliessung türkisch-syrischer Grenzübergänge durchgesetzt.

Diese sind zwar seit einigen Monaten wieder geöffnet, können nach dem apokalyptischen Erdbeben im Grenzgebiet aber nicht passiert werden. Was bleibt, ist der Zugang aus den vom Assad-Regime kontrollierten Gebieten der «Arabischen Republik Syrien» mit den Millionenstädten Aleppo, Homs und Damaskus, gegen die der Westen harte Sanktionen verhängt hat.

Die Antwort der USA ist eindeutig

«Es wäre kontraproduktiv, wenn wir jetzt einer Regierung die Hand reichen würden, die ihr Volk seit nunmehr 12 Jahren brutal unterdrückt», beantwortete der Sprecher des amerikanischen Aussenministeriums Ned Price am Dienstag die Frage nach direkten Hilfslieferungen nach Damaskus eindeutig. Zuvor hatte die regierungsnahe Hilfsorganisation «Syrischer Roter Halbmond» die Aufhebung der gegen das Assad-Syrien verhängten Sanktionen verlangt.

Die Weigerung der USA, direkte Erdbebenhilfe zu liefern, ist für das Regime in Damaskus eine politische Steilvorlage. Ohne mit der Wimper zu zucken, wird nun die Regierung in Washington für «millionenfaches Leid und Elend» verantwortlich gemacht. «Sanktionen töten Tausende von Unschuldigen», empören sich die Staatsmedien, die in breiter Aufmachung über die entsetzlichen Zerstörungen berichten, welche durch das Erdbeben auch in Assads Syrien verursacht wurden.

Auch dort hat die Zahl der Opfer die 2000er-Marke längst überschritten. Zehntausende wurden obdachlos. «Die Menschen sind traumatisiert, sie fühlen sich völlig hilflos», sagte Adnan Hazem, der für Syrien verantwortliche Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in einem libanesischen Fernsender.

Assad nutzt die Katastrophe für seine Zwecke

Internationale Hilfsgüter werden auch in den vom Assad-Regime kontrollierten Gebieten dringend gebraucht. Vieles deute aber darauf hin, dass die Herrschenden in Damaskus das Erdbeben für ihre Zwecke ausnutzen werden, warnt der Politikwissenschafter Andre Bank vom Hamburger Giga-Institut für nahöstliche Studien. Während der Pandemie und anderer humanitärer Krisen habe das Regime versucht, die Hilfslieferungen zu kontrollieren, um sie dann an ausgesuchte, regime-treue Gruppen zu verteilen oder sich selbst daran zu bereichern.

Die von der Opposition kontrollierten Gebiete seien dagegen übergangen worden. Ob sich eine derartige Selektion wiederholen wird, bleibt abzuwarten. Ohne eine zumindest indirekte Kooperation mit dem Regime in Damaskus, das scheint sicher, wird schnelle Hilfe für Erdbebenopfer für Syrien nicht möglich sein. Darüber hinaus müssten, wie von der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock am Dienstag gefordert, sämtliche Grenzübergänge zwischen der Türkei und Syrien möglichst schnell geöffnet werden.

Putin füllt die Lücke

Währenddessen haben die sogenannten «Freunde Syrien» begonnen, Überlebenshilfe nach Damaskus und Aleppo zu bringen. Als «Wohltäter» versucht sich dabei ausgerechnet das Putin-Regime zu profilieren, das Transporter des russischen Katastrophenschutzes nach Syrien geflogen hat. 300 in Syrien stationierte russische Soldaten, wird in Damaskus stolz berichtet, seien bereits nach wenigen Stunden in den Erdbebenregionen eingetroffen, um nach Verschütteten zu suchen und medizinische Hilfe zu leisten.

In den Staatsmedien veröffentlichte Bilder russischer «Nothelfer» mit weinenden Kindern auf dem Arm haben mehr als nur einen faden Beigeschmack. Sie zeigen, wie Erdbebenhilfe in Syrien völlig schamlos politisiert wird.

Allerdings ignorieren auch Staaten wie Indien, Malaysia sowie fast alle arabischen Staaten die gegen Syrien verhängten Sanktionen und liefern dringend benötigte Nothilfe in Grossraumflugzeugen nach Damaskus und Aleppo. Durch das Erdbeben könne das Assad-Regime jetzt «internationale Legitimität zurückgewinnen», befürchtet der deutsch-syrische Oppositionsaktivist Safouh Labineh. Die Regierung in Damaskus, behauptet er, habe auch jetzt nicht den «ernsthaften Willen, seinen Bürgern zu helfen».