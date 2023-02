Eine Woche nach der Katastrophe: Über 30’000 Erdbeben-Tote in der Türkei und Syrien

Rund eine Woche nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien haben sich die Schweizer Rettungsteams am Sonntag auf ihre Rückreise am Montag vorbereitet. Die Zahl der Toten ist auf mehr als 30’000 gestiegen.