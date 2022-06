Dürre Wasser sparen, ausbleibende Ernten und Stromausfälle: Das kommt auf Italien zu Die Gewitter am Wochenende waren nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Die Trockenheit in Norditalien spitzt sich zu. Ein grosses Problem aber ist hausgemacht.

Nur noch ein Rinnsal: Der Po in der Nähe der Stadt Pavia. Bild Luca Bruno / AP

Dutzende von Gemeinden in den am schwersten von der aktuellen Wasserknappheit betroffenen Regionen Piemont, Lombardei, Venetien und Emilia-Romagna haben inzwischen die ersten Rationierungsmassnahmen angeordnet. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala hat zum Beispiel den meisten Brunnen den Wasserhahn zugedreht; ausserdem ermahnte er die Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt, mit Wasser sparsam umzugehen, insbesondere beim Bewässern der Balkonpflanzen, bei Autowaschen und bei der Reinigung von Vorplätzen und Hinterhöfen. Läden und Supermärkte wurden angewiesen, die Klimaanlagen auf nicht tiefer als 26 Grad einzustellen, um eine Überlastung des Netzes und Stromausfälle zu vermeiden.

Die Wasserleitungen sind überhaupt nicht dicht

Eine von den italienischen Gemeinden häufig ergriffene Massnahme bei Wasserknappheit besteht darin, das Wasser über die Nacht abzustellen. Die Massnahme wirkt auf den ersten Blick paradox, weil der private Wasserkonsum über Nacht gering ist. Aber die lokalen Behörden haben einen guten Grund dafür: Die kommunalen Wasserversorgungen sind derart marode, dass landesweit 42 Prozent des Trinkwassers wegen löchriger Leitungen und Zisternen irgendwo im Erdreich versickert.

Von den insgesamt 8,2 Milliarden Kubikmetern Trinkwasser, die dem öffentlichen Leitungsnetz im Jahr 2018 zugeführt wurden, sind laut dem nationalen Statistikamt nur 4,7 Milliarden Kubikmeter bei den Verbrauchern angekommen. 3,5 Milliarden Kubikmeter versickerten. Mit dem verschwendeten Wasser, schrieb das Statistikamt letztes Jahr, hätten 44 Millionen Menschen mit Wasser versorgt werden können.

Wenig Schnee in den Bergen, kaum Regen

Die verzweifelten Landwirte in der Po-Ebene bewässern ihre Felder mit dem Wasser aus Flüssen, Kanälen und Seen. Und davon fliesst, trotz vereinzelter Gewitter am Wochenende, immer weniger.

«Wir erleben eine beispiellose Krise», erklärte Attilio Fontana, der Präsident der Lombardei. Der grösste Fluss des Landes, der Po, führe weniger als 20 Prozent der Ende Juni üblichen Wassermenge, zahlreiche Zuflüsse sind fast vollständig ausgetrocknet. Seit Anfang Jahr sind nur 40 bis 50 Prozent der normalen Regenmenge gefallen; im Winter ist in den italienischen Alpen ausserdem weniger als ein Drittel der üblichen Schneemenge registriert worden. Mit anderen Worten: Auch die Schneeschmelze ist längst vorbei; in den Bergen liegt kein Schnee mehr, der die Flüsse speisen könnte.

In der Po-Ebene, wo rund 40 Prozent der gesamten italienischen Landwirtschaftsproduktion konzentriert ist, drohen wegen der Dürre massivste Ertragseinbussen. Laut behördlichen Schätzungen dürften 80 Prozent der Zuckerrüben- 50 Prozent der Soja- und 25 bis 30 Prozent der Mais- und Getreideproduktion von der Hitze und dem Wassermangel vernichtet werden. Und das in einem Jahr, in dem die Lieferungen aus der Ukraine ganz oder teilweise ausbleiben. Nicht besser sieht es bei der Ernte von Früchten und Gemüsen aus. Laut dem Kleinbauernverband Coldiretti drohen den Landwirten Milliardenschäden - und den Konsumentinnen und Konsumenten weitere Preiserhöhungen bei den Lebensmitteln.

Schreckensszenarien bis hin zum Blackout

Nun fordern die betroffenen norditalienischen Regionen von der Regierung in Rom, den Notstand auf nationaler Ebene auszurufen, damit die Hilfsmassnahmen unter den Regionen besser koordiniert werden könnten. Der nationale Zivilschutzchef Fabrizio Curcio erklärte am Montag auf dem Fernsehsender Sky TG24, dass die Arbeiten an einem Notfallplan auf Hochtouren liefen und der landesweite Notstand in rund zwei Wochen verhängt werden könnte. «Dann ist nicht auszuschliessen, dass das Wasser in den am schwersten betroffenen Regionen auch tagsüber rationiert werden muss», betonte Curcio.

Die Wasserknappheit des Po hat auch Auswirkungen auf die Stromversorgung: Weil es an Kühlwasser fehlt, musste bei Mantua bereits eines von drei Gaskraftwerken vom Netz genommen werden. Wenn sich die Situation nicht bald bessert, werden weitere folgen. Das weckt Erinnerungen an den «grossen Blackout» von 2003, das ebenfalls ein extremes Dürrejahr war: Damals mussten - allerdings erst im September und nicht schon im Juni - gleich mehrere thermische Kraftwerke ausser Betrieb gesetzt werden, weil sie nicht mehr gekühlt werden konnten. Dann stürzte während eines Gewitters in den Schweizer Alpen ein Baum auf eine wichtige Hochspannungsleitung, die Italien mit Importstrom versorgte - und in der Folge gingen wegen des plötzlichen Spannungsabfalls in einer Kettenreaktion von Turin bis Palermo in ganz Italien die Lichter aus.