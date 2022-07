Dramatische Szene an Hotel-Strand: Österreicherin stirbt bei Hai-Attacke

Am Badestrand eines beliebten Touristenresorts in Ägypten ist am Freitag eine 68-jährige Frau bei einem Haiangriff ums Leben gekommen. Laut Medienberichten hat die Österreicherin bei der Attacke einen Arm und ein Bein verloren.