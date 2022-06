70. Thronjubiläum Die Queen muss passen: Elizabeth II. fühlt sich unwohl - und sagt einen Termin ab, auf den sie sie besonders gefreut hatte Elizabeth II. verpasst die weiteren Feierlichkeiten zu ihren Ehren. Die Gesundheit macht nicht mit. Der Dankgottesdienst am Freitag fand ohne die Jubilarin statt. Das ist aber noch nicht alles.

Queen-Fans mit Elizabeth-Flagge in London: Die Jubilarin selbst verpasst die weiteren Feierlichkeiten aus gesundheitlichen Gründen. Jeff J Mitchell / Getty Images Europe

Es sei ja allgemein bekannt, erläutert der Erzbischof von York der kichernden Festgemeinde in der Londoner Paulskathedrale, dass die Queen Pferderennen liebe. Deshalb wolle er der abwesenden Hauptperson via Fernsehen folgendes mitteilen: «Ihre Majestät, wir sind traurig, dass Sie nicht hier sind. Und glücklich darüber, dass Sie weiterhin im Sattel sitzen.»

Mit den kurzen Worten hat Stephen Cottrell am Freitagmittag gewiss den meisten Briten aus dem Herzen gesprochen. Abends zuvor hatte der Buckingham-Palast verlauten lassen, Elizabeth II. habe zwar den ersten Tag der Feiern zu ihrem 70. Thronjubiläum sehr genossen, spüre aber doch «gewisse Beschwerden» und müsse deshalb auf die Teilnahme am zentralen Dankgottesdienst verzichten.

Meghan (m) und Harry am Dankgottesdienst für die Queen. Tolga Akmen / EPA

Dass dies schweren Herzens geschah, versteht sich beinahe von selbst – schliesslich hat die Königin erst kürzlich wieder davon gesprochen, der Glaube habe ihr auch in schwierigen Zeiten Halt gegeben. Bis vor kurzem kniete sie jeden Abend zum Gebet an ihrem Bett – eine Gewohnheit, der ihre zunehmende Gehbehinderung ebenso einen Strich durch die Rechnung gemacht hat wie den häufigen Ausritten hoch im Sattel ihrer Pferde. Insofern war das Bild des Erzbischofs nicht ganz stimmig.

Als Boris Johnson kommt, kippt die Stimmung

Immerhin wussten alle, was gemeint war, und liessen sich von der Abwesenheit der Hauptperson nicht die Stimmung verderben. Vor der Kathedrale, wo Tausende einen Blick auf die Prominenz zu erhaschen versuchten, herrscht in der warmen Londoner Sonne gelöste Atmosphäre. Nur einmal schlug die Stimmung um: Als Boris Johnson die 22 Stufen zum Westeingang hinaufschritt, gab es heftige Pfiffe der Schaulustigen. Dem Premierminister nehmen viele Briten noch immer die zahlreichen Coronapartys an seinem Amtssitz in der Downing Street übel; in der konservativen Parlamentsfraktion ist sogar wieder einmal von einer Vertrauensabstimmung die Rede.

Buhrufe für den Premier: Als Boris Johnson mit Ehefrau Carrie Johnson erschien, kippte die Stimmung. Neil Hall / EPA

Insofern lag ein wenig Ironie in der Passage aus dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper, die zu lesen dem Regierungschef oblag. «Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was einen guten Ruf hat – darauf seid bedacht!» Weil der notorisch mit der Wahrheit auf Kriegsfuss stehende Premier all diese Attribute nicht hat, wollen ihn die Rebellen loswerden.

Gibt es das Comeback von Harry und Meghan?

Ob die Platinfeiern einem royalen Rebellen den Weg zurück in die «Firma» ebnen? Prinz Harry und seine Gattin Meghan mussten bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt auf der Insel nach zwei Jahren zwar mit den minderen Royals schon frühzeitig ins Gotteshaus einziehen, erhielten dafür aber von der wartenden Menge warmen Applaus. Meghan machte im cremefarbenen Kleid ebenso bella figura wie später ihre ganz in Gelb erschienene Schwägerin Catherine an der Seite von Harry protokollarisch wichtigerem Bruder William.

Am Samstag, deren erstem Geburtstag, wollen die Kalifornier ihre Tochter Lillibet zum ersten Mal der Urgrossmutter Elizabeth vorstellen – immerhin trägt das Kind den Kosenamen der Königin.

Auffallend viele adelige und bürgerliche Damen waren in Pink in der Kirche erschienen, darunter Zara Phillips, die älteste Enkelin der Jubilarin, und Innenministerin Priti Patel. Farbtupfer lieferten auch die vielen prächtigen Messgewänder der Geistlichen; geladen waren neben den wichtigsten Bischöfen der anglikanischen Staatskirche auch die Repräsentanten anderer christlicher Kirchen.

Zum Abschluss des Gottesdienstes wurde wie immer bei solchen Gelegenheiten die Nationalhymne «God save the Queen» gesungen; deren Textzeile «Lang möge sie über uns herrschen» entsprach zwar dem Wunsch des Erzbischofs, scheint aber zunehmend weniger realistisch. Am Freitag bestätigte der Buckingham-Palast: Die Queen muss aus gesundheitlichen Gründen am Samstag auf ihre Teilnahme am wichtigen Pferderennen, dem Epsom Derby, verzichten.