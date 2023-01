Polizeigesetz-Revision Fahrverbotsblitzer: Zukünftig 300 statt 100 Franken Busse? Badener Stadtrat kritisiert Regierungsrat deutlich

Die Fahrverbotsbussen-Einnahmen der Badener Stadtpolizei sind mit der Abstellung der drei Blitzer fast komplett eingebrochen. Der Regierungsrat will eine rechtliche Grundlage für den Einsatz der Geräte schaffen, doch dieser Vorschlag kommt in Baden nur teilweise gut an – es geht auch um die Frage, wer die Bussgelder kassieren wird.