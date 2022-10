Aarau «Da machen wir nicht mit»: Michael Ganz (GLP) zieht sich nun doch aus der Bezirksrichterwahl zurück

Am 27. November kommt es zum Showdown zwischen der FDP und einem Parteilosen im Kampf um einen Sitz am Bezirksgericht Aarau. Der GLP-Kandidat verzichtet nun doch - obwohl er am Wochenende seine Kandidatur bekannt gegeben hatte.