Fahrzeug fährt in Berlin in Menschenmenge – ein Todesopfer und mehrere Verletzte

In Berlin ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Angaben der deutschen Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und dem Kurfürstendamm in der westlichen Innenstadt ereignet haben.