Motorradstreit Töffraser lösen Ärger und Angst aus: Am Wochenende wird die Salhöhe zur Rennstrecke

An schönen Tagen verwandeln junge Töfffahrer die Passstrecke auf die Salhöhe in eine Rennstrecke – und sorgen für Ärger in der Gemeinde, bei Busfahrern und beim Personal der Klinik Barmelweid.