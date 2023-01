Aktivisten verschanzen sich in Tunnel unter Lützerath

Am Freitag hat die Polizei im Protestdorf Lützerath am Rande des westdeutschen Braunkohletagbaus damit begonnen das letzte Gebäude zu Räumen. Laut einem Polizeisprecher müssen noch einige Klimaaktivisten aus Baumhäusern auf dem Gelände geholt werden. Ausserdem haben sich zwei Aktivisten in einem Tunnel unter dem Weiler verschanzt.