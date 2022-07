Reportage «Schau dir an, was die Russen getan haben»: Was unser Kriegsreporter in der Ukraine erlebt – das Video

Wie sieht der Krieg in der Ukraine wirklich aus? Unser Reporter Kurt Pelda ist seit Wochen an den Orten, über die die ganze Welt berichtet. Im Video gibt er Einblicke in das Innerste der Ukraine – und damit in Gebiete, in die es nur wenige unabhängige Journalisten schaffen.