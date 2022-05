Corona Neuseeland heisst Reisende wieder willkommen – aber nicht alle Zwei Jahre hat sich das beliebte Ferienland wegen Corona abgeschottet. Ab sofort dürfen auch Schweizer Touristen wieder hin.

2018 machte eine Nachricht die Runde, die nur auf den ersten Blick amüsant war: So berichteten Social-Media-Nutzer über einen «Stau am Berg». Dahinter verbarg sich ein Fotomotiv in Neuseeland, das so berühmt war, dass Touristen Schlange standen, um den besten Schnappschuss für Instagram zu schiessen.

Neuseelands gigantische Berg- und Küstenlandschaften, spätestens seit der «Herr der Ringe»-Trilogie weltberühmt, sind in der Tat besonders. Und der Andrang war es auch. «Neuseelands Reiseziele werden von sozialen Medien ruiniert», erboste sich das neuseeländische Nachrichtenmedium «Stuff».

Jetzt könne Reisende wieder die Landschaft in Neuseeland bewundern. Keystone

Auslöser für die damalige Verärgerung, die sich bei weitem nicht auf die Redaktionsräume von «Stuff» beschränkte, waren die Fotos des Andrangs am eingangs genannten Berg Roy’s Peak auf der neuseeländischen Südinsel.

Der Roy’s Peak ist ein besonders idyllisches Fleckchen Erde: Ein enger Weg führt einen hier bis zur Spitze eines Bergkamms, von wo aus sich ein Panoramablick auf den darunter liegenden See und weitere Berge öffnet. Allein zwischen 2016 und 2018 waren die Besucherzahlen dort um zwölf Prozent angestiegen und lagen am Ende bei 73000 pro Jahr.

Mit Hilfe von Komikern zum «richtigen Touristen»

Roy’s Peak ist freilich nicht der einzige beliebte Spot in Neuseeland. Auch die lauschige Bucht Cathedral Cove auf der Nordinsel, eine kleine Kirche am Lake Tekapo, die Toiletten, die der bekannte österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser entworfen hat, und der Milford Sound, ein gigantischer Fjord auf der Südinsel, sind begehrte Fotomotive, auf die sich Horden von Touristen aus aller Welt stürzten.

2019 besuchten 900'000 Feriengäste den Milford Sound, obwohl dieser so abgelegen ist, dass Mobiltelefone keinen Empfang haben.

Vor Covid hatte Neuseeland aufgrund der Besucherströme bereits eine Touristensteuer eingeführt. Und selbst während der Pandemie – als Neuseelands Aussengrenzen noch fest verschlossen waren – forderte das Land die Welt zum Umdenken auf: So startete die Tourismusbehörde im Januar 2021 eine Kampagne, in der sie die verbliebenen einheimischen Reisenden aufforderte, keine Fotos mehr nachzustellen, die sie online bereits gesehen hatten. Stattdessen sollten sie sich «etwas Neues einfallen» lassen und dies teilen.

Der Aufruf war witzig in ein zweiminütiges Video verpackt, in dem Komiker Tom Sainsbury, der sich als Beamter des freilich erfundenen Social Observation Squad SOS ausgab, Touristen zu einigen der berühmtesten Sehenswürdigkeiten des Landes folgte.

Dabei wies er die Urlauber an, zu reisen, ohne sich von Social Media beeinflussen zu lassen. Dabei ratterte er eine Liste klischeehafter Beiträge bei Instagram und Co herunter: «Im Whirlpool von hinten fotografiert», «Mann sitzt ruhig auf einem Felsen und denkt nach», «Hot-Dog-Beine».

Neuseeland ist sich der Nebenwirkungen des Tourismus seit Jahren bewusst. Vor Covid war der Tourismus das grösste Exportgut des Landes, das fast zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachte.

Dieser Verlust wog in den beiden Pandemiejahren schwer, und so verwundert es nicht, dass Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern vor kurzem betonte, Neuseeland heisse die Welt nun wieder willkommen. Ab Montag dürfen zahlreiche Nationalitäten wieder einreisen, darunter Deutsche, Österreicher und Schweizer.

Das Land diskutiert jedoch seit Monaten, wie stark der Tourismus zurückkommen soll. «Von der Pandemie plattgemacht und zwei Jahre lang mit Inlandstourismus überlebt, hat die Branche die Wahl: alte Wege wiederzubeleben oder ein neues Modell zu entwickeln», hiess es in einer Analyse im Magazin «The Conversation».

Neuseeland wird ­neuerdings wählerisch

Ende 2020 wurde auf einem Tourismusgipfel besprochen, dass das Land künftig rein auf reiche Urlauber abzielen solle – die Art von Touristen, die Business Class oder Premium Economy fliegen, einen Helikopter mieten und in einem High-End-Restaurant essen.

Der Tourismusminister fragte damals in die Menge:

«Denken Sie, dass wir ein Ziel für Camper und Backpacker werden wollen, die nicht viel ausgeben, und die vermögenden Reisenden anderen Ländern überlassen?»

Vergangenen Sommer schwor er dann den Tagen der unbegrenzten Reisebusse ab und versprach nachhaltigeren Tourismus.

Inzwischen will er – nachdem seine Ideen auch eine Reihe an Kritikpunkten nach sich zogen – den «besseren Urlauber» anlocken, und zwar denjenigen, der mehr zurückgibt, als er nimmt, der die Mitarbeiter der Tourismusbranche schätzt, gerne Menschen und Orte kennenlernt und dabei stets umweltbewusst ist.

Vor Ort könnte dieser neue Ansatz einige Destinationen jedoch deutlich teurer machen: Für den Milford Sound – der eine Art Testlabor werden soll – wird gerade eine Begrenzung der Besucherzahl und möglicherweise sogar eine Gebühr diskutiert.