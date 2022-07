Grillgespräch «Die Jungen sind verweichlicht» – «Diese Schubladisierung ist doch blöd!»: Zwei Generationen im Streitgespräch

Homeoffice, Workation, flexible Arbeitszeiten: Die Arbeitswelt verändert sich gerade einschneidend. Was machen mit der jungen Generation in den Büros? Ein 66-jähriger Babyboomer und ein 23-Jähriger der Generation Z treffen sich am Grill und diskutieren heiss.