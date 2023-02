Erdbeben-Katastrophe Aargauer Nothilfe für die Türkei: Es braucht ein gutes Netzwerk, damit die Güter ankommen

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind viele Hilfsaktionen in vollem Gange. Doch bekannte Organisationen wie Volunteers for Humanity halten sich zurück. Eine Umfrage zeigt: Damit die Güter wirklich im Katastrophengebiet ankommen, braucht es ein gutes Netzwerk und eine perfekte Organisation.