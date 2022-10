Unerschrockener Kater Larry schlägt Fuchs an der Downing Street in die Flucht

Eigentlich sollte er ja die Mäuse in der Amtswohnung der britischen Premierminister jagen. Doch am Dienstag legte sich Kater Larry stattdessen mit einem Fuchs an. Ein Video zeigt, wie die Katze sich mutig dem Eindringling stellt und diesen angreift.