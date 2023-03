Heftige Krawalle vor Fussballspiel in Neapel: Polizeiauto in Brand gesteckt

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Napoli und Eintracht Frankfurt, ist es am Mittwochabend in der italienischen Stadt Neapel zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Vermummte Hooligans lieferten sich heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. (has)