«Schon wieder da. Oh je, oh je»: König Charles empfängt Liz Truss mit ungewöhnlichen Worten

Am Mittwoch hat König Charles III. die britische Premierministerin zur wöchentlichen Audienz im Buckingham Palast empfangen. Die Begrüssung fiel dabei etwas ungünstig aus. So wandte sich der König mit den Worten «Schon wieder da. Oh je, oh je» an Liz Truss.