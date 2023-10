Rädelsführer der Gewalt im Kosovo in Belgrad festgenommen

Reportage Autoposer sorgen für Ärger – auch innerhalb der Szene: Ein Besuch in Würenlos

Während der Pandemie wurden sie zum Feindbild: Autoposer. Regelmässig treffen sich jene, die Autos lieben, an der Autobahnraststätte in Würenlos. Wir haben uns dort umgehört – und sind auf eine Szene gestossen, die sich an ihren lauten Vertretern stört.