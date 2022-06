BA.5-Variante In Frankreich drohen wieder Corona-Massnahmen – Organisatoren der Tour de France nach Schweizer Fällen besorgt Das Coronavirus erlebt in Frankreich wieder exponentiellen Zuwachs. Ausgerechnet jetzt, wo die grosse Tour de France ihr Revival feiern soll. Wie wappnet sich das Land?

Die neuste Ausgabe der Tour de France, die in nächste Woche in Dänemark beginnt, sollte die Rückkehr zu einem normalen Leben verkörpern und ein einziges Sportfest werden. Schliesslich hatten die zwei letzten Ausgaben der Radrundfahrt in einer «Blase» stattgefunden, mit streng abgeschotteten Teams und gedämpfter Stimmung.

Die vielen Covidfälle an der Tour de Suisse sorgen nun aber in Frankreich für «einen Hauch von Panik», wie das Fanportal Velo-Club schreibt. Viele Profis haben öffentliche Auftritte vor Tour-Beginn bereits abgesagt, auch verzichten sie auf den Start an nationalen Meisterschaften. Französische Medien wie Europe-1 warnen deshalb vor dem «Covid-19-Gespenst»:

Kommt das Maskenobligatorium schon bald wieder zurück?

Die Tour-Leitung wartet nun auf die Haltung der französischen Regierung. Sie dürfte rasch neue Massnahmen bekanntgeben und nach den Parlamentswahlen auch nicht vor neuen Einschränkungen zurückschrecken. Die Rede ist von einem neuen Masken-Obligatorium im öffentlichen Verkehr – das erst vor einem Monat aufgehoben worden war. Viele Leute kommen ihm zuvor: In den Pariser Bahnen sieht man heute wieder eine zunehmende Zahl von freiwilligen Maskenträgerinnen und -trägern.

In der Zwischenzeit steigen die Zahlen wieder «exponentiell», wie die Regionalzeitung La Dépêche schreibt. Das Gesundheitsministerium registrierte täglich über 50 000 Neuansteckungen. Die Hälfte entfällt auf die Omikron-Variante BA.4 und vor allem BA.5. Die Tagesinzidenz ist binnen Wochenfrist um die Hälfte auf 477 pro 100 000 Einwohner geklettert. «Das ist ganz klar ein Neustart der Epidemie», sagte die Infektionsärztin Anne-Claude Crémieux am Mittwoch.

Die Zahl der rund tausend Notfälle bleibt eher stabil, ein Zeichen, dass die Symptome weniger schwer sind als bisher. Sie haben sich geändert, teils abgeschwächt: Weniger Gliederschmerzen und Atembeschwerden, dafür mehr Ermüdung, Fieber, Husten, Nasenlaufen und Kopfschmerzen.

«Fürchterliche Welle im Herbst», prophezeien die Warner

Der bekannte Notfallarzt Patrick Pelloux prophezeit dagegen für den Herbst oder auch schon Ende Sommer eine «fürchterliche» Pandemie, falls nichts gegen die Ausbreitung unternommen werde. Auch wenn die individuellen Folgen weniger gravierend ausfielen, drohe insgesamt doch eine sehr breite Welle.

Ältere Menschen sind deshalb in Frankreich aufgefordert, nach der Booster-Impfung von Anfang Jahr einen vierten Pieks vorzunehmen. Bisher sind erst 31 Prozent der über 80-Jährigen dieser Aufforderung nachgekommen. Einzelne Virologen glauben allerdings, dass die bekannten Impfungen gegen die BA.5-Variante weniger wirksam sind.

Wie unsicher die Aussichten sind, zeigt auch das Los jener Pflegeangestellten, die bisher jede Impfung verweigert haben und bis heute vom medizinischen Diensten ausgeschlossen sind. An sich wollten die Behörden sie wieder langsam integrieren, zumal es in vielen Spitälern an Personal fehlt. Präsident Emmanuel Macron erklärte aber im Mai, er sehe keinen Grund, diese rund 15 000 Bediensteten wieder mit Patienten in Kontakt zu bringen. Ihre geringe Zahl würde laut Fachleuten kaum etwas am Personalmangel in den französischen Notfallstationen ändern..