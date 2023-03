Australische Polizeibeamte mussten am Sonntag ein Känguru-Jungtier aus einem überschwemmten Gebiet retten. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wurden in der Nähe des Tieres auch zwei grosse Krokodile im Wasser gesichtet. Der Bundesstaat Queensland wurde in den vergangenen Tagen von heftigen Überschwemmungen heimgesucht.