Brasilien Eskalation nach Präsidentenwechsel: Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände Der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro musste seinen Posten zum Jahreswechsel abgeben. Die Niederlage nahm er nie an. Seine Anhänger zogen nun Konsequenzen.

Bolsonaro-Unterstützer auf dem Dach des brasilianischen Kongresses. Bild: Eraldo Peres/AP

Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie am Sonntag im Fernsehsender Globo zu sehen war. Zuvor waren bereits Hunderte Demonstranten auf das Gelände des Parlaments vorgedrungen und auf das Dach des Gebäudes gelangt. Die Polizei setzte Pfefferspray und Blendgranaten ein, konnte die Unterstützer des früheren rechten Staatschefs Bolsonaro aber nicht aufhalten.

«Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen», schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter. «Ich habe mit dem Gouverneur des Bundesdistrikts, Ibaneis Rocha, telefoniert, mit dem ich in ständigem Kontakt stehe. Der Gouverneur teilte mir mit, dass der gesamte Polizeiapparat sich darauf konzentriert, die Situation unter Kontrolle zu bringen.»

URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf — Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023

Videoaufnahmen zeigen, wie ein Polizist und sein Pferd geschlagen werden, ehe der Polizist in der Masse der Bolsonaro-Anhänger verschwindet. Im Kongresshaus machen sich die Männer und Frauen breit.

Holy shit. A policeman arrives on horseback to contain the insurrection and the Bolsonaristas beat the horse and bloody the policeman to the ground. I am speechless pic.twitter.com/EhZZeTDq4M — David Adler (@davidrkadler) January 8, 2023

Angreifer dringen in Obersten Gerichtshof

Nach dem Angriff auf den Kongress zogen Bolsonaro-Anhänger auch zum Obersten Gerichtshof. Die Richter hatten während der Amtszeit von Bolsonaro den rechten Staatschef immer wieder in die Schranken gewiesen und werden von seinen Unterstützern deshalb verachtet. Die Anhänger hätten beim Gericht Scheiben eingeworfen und seien in die Lobby vorgedrungen, berichtete das Nachrichtenportal G1. Später zogen sie demnach auch zum Regierungssitz Palácio do Planalto.

BREAKING 🇧🇷: The Bolsonaristas have now invaded the floor of the Federal Senate. pic.twitter.com/eBR5Dv2XSl — David Adler (@davidrkadler) January 8, 2023

Der US-amerikanische Journalist Robert Valencia hat auf Twitter ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, wie Menschen im «Palácio do Planalto», dem offiziellen Arbeitsplatz des brasilianischen Präsidenten, extreme Schäden anrichten.

The Planalto Palace, considered an architectural jewel by late Oscar Niemeyer and home to .@LulaOficial, is being destroyed by deranged Bolsonaro followers, mockingly known in #Brazil as “Bolsominions” pic.twitter.com/s9HZtnLM6S — Robert Valencia (@rvalentwit) January 8, 2023

Neo-Präsident da Silva ist nicht in der Stadt

Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva war zum Zeitpunkt der Attacke nicht in Brasília. Er war in die Stadt Araraquara im Bundesstaat São Paulo gereist, um sich über die Folgen der schweren Unwetter in der Region zu informieren.

Der rechte Präsident Bolsonaro war im vergangenen Oktober dem Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva in der Stichwahl unterlegen und zum Jahreswechsel aus dem Amt geschieden. Ausdrücklich erkannte er seine Niederlage nie an. Radikale Anhänger des Ex-Militärs hatten bereits nach der Wahl immer wieder gegen Lulas Sieg protestiert und die Streitkräfte des Landes zu einem Militärputsch aufgerufen.

Entgegen dem Usus hatte Bolsonaro nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Lula am Neujahrstag teilgenommen. Stattdessen reiste er mit seiner Familie in die USA. (zgc/dpa)