Polizisten prügeln brutal auf Mann ein: Video sorgt für Aufsehen in den USA

Ein erneuter Fall von Polizeibrutalität in den USA sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. Ein Video zeigt, wie zwei Polizisten auf einen Verdächtigen einschlagen, während ein dritter Beamter ihn am Boden festhält. Aufgrund der Aufnahme wurden die Polizisten suspendiert und es wurde eine Untersuchung eingeleitet.