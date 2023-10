Anschlag Türkei identifiziert Attentäter von Ankara als PKK-Mitglieder Am 1. Oktober erschüttert eine Explosion vor dem Innenministerium die türkische Hauptstadt. Schnell stellte sich heraus, dass es dabei um einen Selbstmordanschlag handelte. Nun wurden die Attentäter als PKK-Mitglieder identifiziert.

Wenige Tage nach dem Anschlag vor dem Innenministerium in der Hauptstadt Ankara hat die türkische Regierung beide Attentäter identifiziert. Es handele sich um Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, hiess es der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Mittwoch in einer Mitteilung des Innenministeriums. Die PKK hatte sich zuvor zu dem Attentat bekannt.

Ein Selbstmordattentäter hat am Sonntag im Herzen der türkischen Hauptstadt Ankara einen Sprengsatz gezündet, wenige Stunden bevor das Parlament nach einer Sommerpause wieder öffnen sollte. Ein zweiter Angreifer wurde bei einem Feuergefecht mit der Polizei getötet. Bild: Ali Unal / AP

Am Sonntag hatte sich ein Selbstmordattentäter vor dem Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt. Ein weiterer Angreifer wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet, zwei Beamte wurden verletzt. Die türkische Regierung reagierte mit Dutzenden Festnahmen innerhalb der Türkei und Luftschlägen im Nordirak, wo das Hauptquartier der PKK liegt.

Die PKK ist in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation gelistet. In dem seit Jahrzehnten andauernden Konflikt mit dem türkischen Staat sind Zehntausende Menschen getötet worden. Ein Friedensprozess war 2015 gescheitert.