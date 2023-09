Usher tritt in der Halbzeitshow am Super-Bowl 2024 auf

Superstar Usher wird in der Halbzeitshow des Super-Bowl im kommenden Jahr performen. Das Finale der US–American–Football–Profiliga National Football League (NFL) wird dieses Mal am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium in Paradise im Bundesstaat Nevada stattfinden.