Griechenland Brände bei Athen halten die Feuerwehren in Atem – durch den Nordwind breiten sich die Flammen immer weiter aus Hunderten Feuerwehrleuten und Freiwilligen ist es am Mittwochnachmittag gelungen, einen grossen Brand im Nordosten der Hauptstadt einzudämmen. Aber während sich die Lage dort entspannte, brach westlich von Athen ein neues Feuer aus.

In den Vororten von Athen bekämpfen Hunderte Feuerwehrleute die Brände. Kostas Tsironis / EPA

«Die Lage hat sich etwas gebessert, das Feuer ist zum grossen Teil unter Kontrolle», sagte am Mittwochnachmittag ein Sprecher der griechischen Feuerwehr. Aber die Löschmannschaften bekamen keine Atempause. Am Mittwochnachmittag brach ein neuer Brand bei Megara im Westen der Hauptstadt aus. Hier waren sieben Löschflugzeuge und fünf Helikopter im Einsatz. Die Ortschaft Zachouli wurde vorsorglich evakuiert.

Tausende müssen evakuiert werden

Bei dem Grossbrand im Osten Athens kämpften derweil 485 Feuerwehrleute mit 120 Löschfahrzeugen gegen die Flammen, darunter auch 28 Feuerwehrleute aus Rumänien. Neun Löschflugzeuge und zehn Helikopter warfen unablässig Löschwasser über den Feuerfronten ab. Erschwert wurde die Brandbekämpfung, weil die Flammen an immer neuen Stellen aufloderten. Stürmische Nordwinde mit Windgeschwindigkeiten von 90 bis 100 Kilometern pro Stunde fachten die Flammen an.

Über ein neues Alarmsystem, das in Griechenland seit 2020 in Betrieb ist, wurden die Einwohner der betroffenen Gebiete gewarnt. Sie erhielten ein schrilles Warnsignal und eine SMS auf ihre Handys, mit der ihnen detaillierte Hinweise gegeben wurden, wie sie sich vor den Flammen in Sicherheit bringen können. Das Alarmsystem soll eine geordnete Evakuierung der gefährdeten Region ermöglichen.

Im Nordosten von Athen sind die Vororte von den Flammen bedroht. Mehrere Löschflugzeuge befinden sich im Dauereinsatz. Lefteris Pitarakis / AP

Bis zum Mittwochnachmittag mussten 6000 Menschen aus sieben Ortschaften ihre Häuser verlassen, darunter die Bewohner eines Altenheims. Auch ein Kinderkrankenhaus wurde vorsorglich geräumt.

Erinnerung an den «Feuersturm» vor vier Jahren

Über die Schäden, die das Feuer angerichtet hat, gab es zunächst kein genaues Bild. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Nach ersten Berichten sind Dutzende Häuser abgebrannt. Die Brände wüteten an den Ausläufern des 1100 Meter hohen Penteli-Gebirgszuges, der sich im Nordosten Athens erhebt. Das Feuer war am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr aus ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Die Flammen erreichen die Ortschaft Drafi bei Athen. Thanassis Stavrakis / AP

Obwohl die Feuerwehren mit Fahrzeugen und Löschflugzeugen schnell vor Ort waren, breiteten sich die Flammen schnell aus. Der Grund waren die «Meltemia», stürmische Nordwinde, die um diese Jahreszeit häufig in Athen wehen. Am späteren Abend erreichten die Flammen die Ortschaft Drafi. Viele Anwohner versuchten, ihre Gärten, Häuser und Autos mit Gartenschläuchen und Wassereimern zu verteidigen – oft vergeblich.

Drei Feuerwehrleute und mindestens 30 Einwohner wurden mit Atembeschwerden und Brandverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der Brand weckt Erinnerungen an die verheerenden Brände, die Ende Juli 2018 in der gleichen Gegend tobten. Damals fegte ein Feuersturm durch den Athener Küstenvorort Mati. 102 Menschen kamen in den Flammen ums Leben, 250 wurden verletzt, 2500 Häuser brannten ab.